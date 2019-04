Angelina Jolie keert plots haar kar: “Brad Pitt, kom alsjeblieft terug” TDS

12 april 2019

09u40

Bron: The Sun 0 Celebrities Twee en een half jaar - zo lang zitten Angelina Jolie (43) en Brad Pitt (55) al in hun bittere (v)echtscheiding verwikkeld. De hele procedure verloopt nog steeds heel moeizaam, en dat zou een zware emotionele tol eisen op Angelina. Zo zwaar dat de actrice het verleden zou willen laten rusten, en op een verzoening zou aansturen. “Angelina heeft duidelijk gemaakt dat ze hun huwelijk een nieuwe kans wil geven”, zegt een familievriend in de Britse krant The Sun.

Al in september 2016 kondigden Brad Pitt en Angelina Jolie aan dat ze na een relatie van elf jaar uit elkaar zouden gaan, maar de scheiding is nog altijd niet rond. Volgens de insider, die overigens anoniem wil blijven, rekt Angelina de hele scheidingsprocedure echter doelbewust, in de hoop dat Brad nog zou bijdraaien.

“Ze kan de scheiding maar niet verwerken, en dat had ze zelf niet verwacht. Daarom wil ze dat haar familie terug samenkomt. Ze wil haar huwelijk een nieuwe kans geven. Angelina heeft Brad gesmeekt om de scheiding te laten varen”, klinkt het. Pitt zou evenwel niet zitten te wachten op een verzoening met zijn ex, wel integendeel. “Hij wil dat de scheiding wel degelijk wordt afgerond. Dat had eigenlijk al meer dan een jaar geleden kunnen gebeuren, maar Angelina kan hem maar niet loslaten.”

Kinderen beschermen

Dat Angelina haar ex-man nu terug wil, zou zwaar op hem wegen. “Brad heeft altijd gezwegen over de hele zaak omdat hij zijn kinderen wil beschermen. Maar Angelina maakt het hem nu wel verschrikkelijk moeilijk door hem terug te willen. Maar ik verzeker je: Brad zal een verzoening nooit overwegen.” Toch zou de acteur er alles aan doen een gezonde relatie met Jolie op te bouwen en te onderhouden, in het belang van hun zes kinderen - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne.

Een tijdje terug werden Angelina en Brad overigens nog samen gezien in Beverly Hills, waar ze een gezamenlijke afspraak hadden bij een advocatenkantoor. Wat er daar precies werd besproken, is niet geweten. Eerder raakte ook al bekend dat Angelina het zo moeilijk heeft met de scheiding, dat ze zorgwekkend veel gewicht is verloren.