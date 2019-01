Angelina Jolie jaloers op mogelijke relatie Brad Pitt en Charlize Theron SD

23 januari 2019

De wereld verheugt zich over de mogelijke romance tussen Brad Pitt en Charlize Theron, maar één iemand is minder tevreden. Brad's ex-vrouw Angelina Jolie is namelijk jaloers op het vermoedelijke nieuwe powerkoppel, zo vertelt een van haar naasten aan HollywoodLife.

Toen het gerucht bekend raakte dat Charlize Theron en Brad Pitt verliefd waren, stond de wereld in rep en roer. Een nieuw acteurskoppel bleek geboren. Maar Angelina Jolie, Brad’s ex-vrouw, was minder blij met het nieuws. Zij is jaloers op het duo. Een bron vertelde aan HollywoodLife dat de actrice vooral kwaad is dat Brad net met Charlize iets zou beginnen. “Angelina heeft nooit veel gehad met Charlize omdat ze vaak gestreden hebben voor dezelfde rollen. Ze is echt overstuur dat Brad een relatie zou beginnen met iemand waarvan hij weet dat zijn ex-vrouw haar niet leuk vindt.” Dat de relatie tussen Theron en Pitt ondertussen al ontkracht werd door andere bronnen, deert Jolie niet. “Alleen al de geruchten zijn kwetsend voor haar”, vertelt de bron. “Het voelt echt aan als verraad. Ze hoopt maar dat het niet waar is.”