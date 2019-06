Angelina Jolie is nu ook redacteur bij opinieblad Time IB

20 juni 2019

03u33

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Angelina Jolie kan weer een nieuwe baan op haar indrukwekkende cv bijschrijven. De actrice zal artikelen gaan schrijven voor het Amerikaanse tijdschrift Time. Dat liet hoofdredacteur Edward Felsenthal in een statement weten, meldt The Blast.

De kersverse redacteur zag meteen, op Internationale Vluchtelingendag, haar eerste stuk online gepubliceerd worden, getiteld What We Owe Refugees, oftewel 'wat wij vluchtelingen verplicht zijn'. In het artikel behandelt Jolie het stigma dat aan het woord ‘vluchtelingen’ hangt en toont ze aan dat “het verschil tussen vluchtelingen en migranten vervaagd en gepolitiseerd” is.

“Sommige leiders gebruiken expres de woorden ‘vluchteling’ (iemand die gedwongen is zijn thuisland te ontvluchten) en ‘migrant’ (iemand die er zélf voor gekozen heeft te verhuizen, vaak om zijn of haar omstandigheden te verbeteren) door elkaar heen en maken gebruik van vijandige retoriek om angst tegenover vreemdelingen op te wekken", schrijft Jolie, die zich in haar stukken vooral zal richten op verhalen over de wereldwijde vluchtelingenproblematiek, de daarbij horende conflicten en mensenrechten.

De Oscarwinnares houdt zich als speciale ambassadeur van de Verenigde Naties al jaren bezig met humanitaire zaken. Zo bezoekt ze regelmatig vluchtelingenkampen om te kijken wat er ter plekke nodig is voor de mensen daar.