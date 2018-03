Angelina Jolie is niet geïnteresseerd in daten: "Alle ontmoetingen met mannen zijn puur zakelijk" MVO

29 maart 2018

07u00 0 Celebrities Hoewel er een poosje geruchten rondgingen dat Angelina Jolie het 'erg gezellig' had met een makelaar, beweert E! News dat de actrice allesbehalve op zoek is naar een nieuwe man in haar leven na de scheiding van Brad Pitt.

"Nee, ze is absoluut niet aan het daten", vertelt een insider. "De kinderen zijn haar prioriteit en daarna komt er eigenlijk heel lang niets. Ze zet zichzelf op de laatste plaats na hen, dus een eventuele nieuwe man is niet aan de orde. Ze heeft wel een aantal zakelijke ontmoetingen gehad met mannen, maar van romantiek was zeker geen sprake."

De kinderen van Brad en Angelina verschenen de afgelopen maanden meerdere malen met hun moeder op de rode loper bij verschillende evenementen. Volgens de insider gaat het goed met hen na de scheiding. "Ze zien Brad regelmatig, die een bezoekschema heeft opgesteld met Angelina. Ideaal is anders natuurlijk, maar zolang iedereen zich aan het schema houdt gaat het goed en is de rust teruggekeerd."