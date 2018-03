Angelina Jolie is aan het daten met een "knappe makelaar"

27 maart 2018

10u17

Het lijkt erop dat Angelina Jolie (42) opnieuw vlinders in haar buik voelt. Volgens enkele bronnen die hun verhaal deden aan Entertainment Tonight is de actrice en regisseur momenteel aan het daten met een "knappe makelaar".

De bronnen beschrijven de man in kwestie als een "knappe makelaar die er ouder uitziet dan hij is". "Hij is ook geen celebrity", klink het. De twee zouden volgens de bronnen nog geen serieuze relatie hebben, maar ze vinden het wel leuk om samen tijd door te brengen.

Ook Brad, de ex-man van Angelina, zou opnieuw aan het daten zijn. Wie de dame in kwestie is, is nog niet geweten, maar de laatste tijd wordt de acteur vaak opnieuw aan zijn ex-vrouw Jennifer Aniston gelinkt. De moeder van Brad zou alvast niets liever hebben dan dat het koppel hun relatie een nieuwe kans geeft.