Angelina Jolie: "Ik dacht dat samenwerken met Brad ons huwelijk goed ging doen" KDL

Het is ondertussen al meer dan een jaar geleden dat bekend raakte dat Angelina Jolie de scheiding had aangevraagd van Brad Pitt. Nu vertelt de actrice en regisseur welke actie ze ondernam om hun huwelijk, in de maanden die aan de scheiding vooraf gingen, een boost te geven.

Angelina probeerde haar huwelijk te redden door met Brad samen te werken aan de film 'By The Sea', die in 2015 in de bioscoop kwam. "We hadden elkaar ontmoet door samen te werken en we deden dat goed, daarom wilde ik opnieuw samenwerken aan een nieuw project. Ik dacht dat het ons zou helpen communiceren met elkaar. Dat het ons goed ging doen", vertelt Angelina aan The Hollywood Reporter. "Op een bepaalde manier heeft het ook geholpen, maar er speelden gewoon dingen mee die grootser waren."

Moeilijke tijd

Angelina vertelt ook nog dat ze het erg moeilijk had in de jaren die volgden na haar ontmoeting met Brad. "Ik verloor mijn moeder, ik liet mijn borsten preventief amputeren, ik moest nog een operatie ondergaan,... Zo'n kunstwerk, zoals een film, kan dan helend werken. Ik ben dan ook blij dat we daar samen aan gewerkt hebben", besluit Angelina.

EPA Angelina vroeg in september 2016 de scheiding aan van Brad Pitt.