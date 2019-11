Angelina Jolie hoopt met de kinderen naar het buitenland te verhuizen, eens ze 18 zijn MVO

06 november 2019

09u30

Bron: Harper's Bazaar 0 Celebrities Angelina Jolie (44) is niet van plan om in de Verenigde Staten te blijven eens haar kinderen 18 zijn, zo verklaarde ze in een recent interview met Harper’s Bazaar. Daar sprak ze over dingen waar ze normaal gezien de lippen stijf over op elkaar houdt.

“Ik heb zichtbare en onzichtbare littekens”, klinkt het. “Zichtbare, van mijn strijd tegen kanker, maar ook onzichtbare, door emotioneel trauma.” Volgens haar zijn het haar kinderen, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox and Vivienne, die haar erdoor helpen. “Mijn kinderen kennen mijn ware zelf, en ze hebben me geholpen om mezelf terug te vinden. Ook zij hebben veel meegemaakt. Ik leer uit hun kracht.”

Ze onthulde ook haar plannen om weg te trekken uit de VS, al hangt ze nu nog af van haar ex-man, Brad Pitt. “Ik zou heel graag in het buitenland wonen en ga dat ook zeker doen zodra mijn kinderen 18 zijn. Zo lang ze minderjarig zijn moet ik verplicht in de buurt van hun vader blijven wonen.” Vooral de oudste kinderen hebben het nu al gehad met hun vader. Pax en Maddox weigerden vorig jaar zelfs om hem te bezoeken tijdens de feestdagen, het is dus waarschijnlijk dat zij vrijwillig met hun moeder mee naar het buitenland zouden trekken.

Naar haar jungle-villa in Cambodja, waarvoor ze vijftig landmijnen moest laten weghalen voor de opbouw kon starten, zal ze in ieder geval niet snel terugkeren. “We kregen pas te horen dat er een bende wilde eekhoorns in is gaan wonen. Mijn jongste, Vivienne, was heel duidelijk: de beestjes mochten niet uitgeroeid worden en ik moest ze laten blijven. Ik ging akkoord, uiteindelijk zijn de wilde dieren daar veel vaker dan ik, en het is ook hun huis.”