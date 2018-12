Angelina Jolie hint naar het Amerikaanse presidentschap: “Ik heb de nodige ervaring” MVO

28 december 2018

16u37

Bron: Business Insider 4 Celebrities Angelina Jolie (43) deed een opvallende uitspraak tijdens een interview met BBC Radio 4, eerder vandaag. Daarin zei ze dat ze het presidentschap niet uitsluit.

“Twintig jaar geleden zou ik gelachen hebben om het idee, maar nu wil ik staan waar ik nodig ben”, klinkt het cryptisch. Ze bedankte de Britse journaliste zelfs, toen die zei dat ze Jolie op haar lijst van mogelijke presidentskandidaten van 2020 zou zetten. Moest het zover komen, zou de actrice campagne voeren voor de Democraten.

Voorlopig wil Jolie er nog niet te veel over kwijt. “Want ik kan nog veel betekenen in mijn rol als ambassadrice van de VN”, zegt ze. Ze liet zich wél ontsnappen dat haar werk bij de VN haar de nodige ervaring geeft voor zo’n grote titel. Zo voerde ze al campagne tegen seksueel geweld en tegen de mensonwaardige behandeling van vluchtelingen. “Ik heb al samengewerkt met regeringen. Ik heb gewerkt met militaire organisaties. En ik zal alles doen om veranderingen teweeg te brengen, wat er ook voor nodig is.”

Angelina Jolie 2020? Het is niet onmogelijk. Ook Donald Trump was een tv-gezicht voor hij president werd, en hij was internationaal een pak minder bekend dan Jolie.