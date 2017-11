Angelina Jolie geeft speech over seksueel misbruik MVO

08u10 0 EPA Celebrities "Seksueel geweld is overal. In de industrie waar ik werk, op universiteiten, in de politiek, in het leger en verspreid over de hele wereld," zei Angelina Jolie tijdens de speech die ze hield in Vancouver. Jolie was aanwezig bij de 'Peacekeeping Defense Ministerial Conference', een bijeenkomst van de Verenigde Naties waar ministers van Defensie samenkomen om te evalueren en nieuwe doelen te stellen.

De Oscarwinnares is al jaren een gezant voor de organisatie en reist in hun naam af naar landen waar hulp hard nodig is. In Canada sneed Jolie het onderwerp misbruik aan, dat wereldwijd over de tongen gaat sinds het Harvey Weinstein-schandaal. "Maar al te vaak worden dit soort gevallen afgedaan als onzin of wordt het weggelachen. Maar een man die een vrouw seksueel lastigvalt, is niet oversekst. Die is gewoon gewelddadig."

Jolie vervolgde: "Door seksueel geweld wordt het vrouwen heel moeilijk gemaakt om gelijkwaardigheid te bereiken. Het wordt vaak als een wapen gebruikt in tijden van oorlog, want het is goedkoper dan een kogel en de blijvende consequenties zorgen ervoor dat het uiterst effectief is." De actrice haalde een voorbeeld aan van vrouwelijke vluchtelingen die asiel zochten in Bangladesh. "Bijna elke vrouw is iemand die dergelijk misbruik heeft overleefd of er getuige van geweest is. Dat kan aanranding, verkrachting of zelfs groepsverkrachting zijn."

Tot slot benadrukte Jolie dat vechten tegen seksueel geweld moeilijk is, maar niet onmogelijk. "We hebben de wet, de instellingen en de expertise om bewijs te leveren. Wij zijn in staat om misbruikers te ontmaskeren. Het enige dat nog mist in dit verhaal is de politieke wil."