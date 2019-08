Angelina Jolie gaat tegen haar zin weer acteren en daar heeft de scheiding van Brad Pitt veel mee te maken Redactie

09 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Angelina Jolie (44) keert op kousenvoeten terug naar de job waaraan ze naam en faam dankt: acteren. Met een dure scheiding en de zorg voor zes opgroeiende kinderen in het achterhoofd, heeft ze ingezien dat ze het geld goed kan gebruiken.

Angelina Jolie slaagde er met de vingers in de neus in om uit te groeien tot een van Hollywoods grootste filmiconen. Nadat ze in 1999 een Oscar had gewonnen voor haar bijrol in het drama ‘Girl, Interrupted’ leek er geen rem te staan op haar carrière. In de jaren die volgden gooide ze hoge ogen met films uit de meest uiteenlopende genres en scoorde ze nog een Oscar- en enkele Golden Globe-nominaties. ‘The Tourist’ uit 2010, waarin ze samen met Johnny Depp kopje onder ging, was een kantelpunt. Na dat debacle ging ze het veel kalmer aan doen. Ze begon zelf films te regisseren, deed voornamelijk nog stemmenwerk en wierp zich bovenal op haar humanitaire taken. Ze overwoog om in de politiek stappen, en liet zelfs de opening om zich ooit kandidaat te stellen voor het presidentschap.

Acteren was nooit haar ding geweest, verklapte ze in 2015: ‘Ik heb me nooit comfortabel gevoeld als actrice en heb nooit graag voor de camera gestaan.’ Maar kijk: binnenkort is ze te zien in een vervolg op de Disney-hit ‘Maleficent’ (haar enige grote succes na 2010), de actiethriller ‘Those Who Wish Me Dead’ zit ook nog in de pijplijn en als klap op de vuurpijl raakte recent bekend dat ze superheldin Thena gaat spelen in de nieuwe Marvel-reeks ‘Eternals’, de opvolger van de razend succesvolle en lucratieve ‘Avengers’-reeks.

Geldverslindende levensstijl

De reden voor die ommekeer is niet ver te zoeken: er moet brood op de plank komen. Angelina was de voorbije jaren gewend geraakt aan een luxueus leventje: veel Gucci en Chanel in de kleerkast, de wereld rondreizen per privéjet, en volop vastgoed kopen. Die tijden lijken nu voorbij. In tegenstelling tot haar ex-man Brad Pitt, die een vermogen van naar schatting 270 miljoen euro heeft, zou dat van Angelina geslonken zijn tot 64 miljoen euro. Dat is uiteraard verre van een habbekrats, maar iemand met de geldverslindende levensstijl van Angelina heeft zo’n bedrag er sneller doorgejaagd dan je zou denken. Vooral de scheiding van Brad heeft haar al handenvol geld gekost, naar verluidt al een forse vijf miljoen euro tijdens de eerste twee jaar. Het derde jaar is ingegaan maar het einde lijkt nog niet in zicht. Zelfs voor Angelina’s medewerkers laten de financiële gevolgen zich voelen: haar stichting in Cambodja zou een nieuw hoofdkwartier krijgen, maar de bouwplannen zijn weer opgeborgen. Al het vastgoed dat ze bezit, al dan niet nog samen met Brad, slorpt grote sommen geld op. Ze denkt er nu aan om haar landgoed in het Britse Surrey van de hand te doen. Maar opvallend genoeg eist ze nu wel hun wijngoed Château Miraval in Zuid-Frankrijk op, wellicht omdat het elk jaar 13 miljoen aan zelf geteelde wijnen oplevert. Maar om haar budget nog verder te spijzen, heeft Angelina dus ook weer filmrollen aangenomen – ongetwijfeld met een dubbel gevoel: een actiethriller als ‘Those Who Wish Me Dead’ en een superheldenreeks als ‘Eternals’ zijn het soort films waarvoor ze vroeger feestelijk bedankte.

Moederkloek

Gelukkig kan Angelina nog rekenen op de steun (en het geld) van één persoon, en dat is uitgerekend Brad Pitt. Die heeft sinds de breuk al 1,1 miljoen euro afgedragen aan Angelina en hun zes kinderen en hij leende zijn ex ook nog eens zeven miljoen euro. Met dat geld kon ze in L.A. een huis kopen voor haar en de kinderen. Met die blijk van goodwill hoopt Brad ervoor te zorgen dat de scheiding zo snel mogelijk definitief afgehandeld wordt zodat iedereen voort kan met zijn leven.

Voor Angelina betekent dat vooralsnog een leven zonder nieuwe partner. De recente geruchten dat ze op de set van ‘Those Who Wish Me Dead’ was gevallen voor haar bodyguard, werden intussen alweer naar het rijk der fabelen verwezen. Voorlopig ligt de focus van Angelina helemaal op haar kroost en de moederkloek in haar is van plan hen overal mee naartoe te nemen wanneer ze op locatie filmt. “Liefst van al zou ze altijd bij hen zijn”, vertelt een bron uit haar omgeving. “Dat is de reden waarom ze hen zo vaak meeneemt naar de set, en voor een tijdelijk onderkomen in de buurt zorgt zodat ze samen kunnen zijn wanneer ze niet werkt.” De zes van Angelina mogen straks dus weer hun koffers pakken, want vanaf half september trekt hun moeder op een filmset in Londen voor het eerst haar superheldenplunje aan.