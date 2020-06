Angelina Jolie doneert 200.000 dollar aan fonds tegen racisme SDE

05 juni 2020

21u54

Bron: ANP 0 Celebrities Angelina Jolie heeft 200.000 dollar gedoneerd aan het NAACP Legal Defense Fund, dat zich inzet voor raciale gelijkheid. De 45-jarige actrice werd daarvoor aangespoord door de dood van George Floyd, de zwarte man die vorige week om het leven kwam door politiegeweld.

"Rechten behoren niet tot één groep om aan een andere groep te geven. Discriminatie en straffeloosheid kunnen niet worden getolereerd, worden uitgelegd of gerechtvaardigd", laat Angelina weten in een verklaring aan Amerikaanse media. "Ik hoop dat we als Amerikanen kunnen samenkomen om de diepe structurele fouten in onze samenleving aan te pakken."

De actrice, Speciaal Gezant voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, doneert geregeld aan liedadigheidsorganisaties. Zo trok ze haar portemonnee ook tijdens de coronacrisis om te schenken aan een organisatie die maaltijden geeft aan kinderen die afhankelijk zijn van schoollunches.

