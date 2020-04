Angelina Jolie, Cindy Crawford, Daryl Hannah en Cher: de belangrijkste vrouwen in het leven van Val Kilmer Silke Denissen

20u30 0 Celebrities Je zou het nu misschien niet meer zeggen, maar Val Kilmer (60) was in z’n jonge jaren een heuse vrouwenverslinder. In zijn nieuwe biografie ‘I’m Your Huckleberry’ blikt hij terug op z'n relaties, die een serieuze indruk hebben nagelaten.

Val Kilmer werd geboren in Playa del Rey, Californië, maar hij groeide op in Chatsworth, “de minst glamoureuze buurt van L.A.”, zoals hij het zelf omschrijft. Daar begon hij op achtjarige leeftijd de sigaretten van zijn oom op te roken in zijn boomhut - iets waar hij nog steeds veel spijt van heeft. Hij ontdekte er ook z'n liefde voor acteren. “Ik was van nature uit theatraal", zegt hij. “Ik hield van de aandacht. Ik hield ervan om mijn emoties te tonen. Ik hield ervan om te praten. Het kon me niet schelen dat ik meestal niet wist waarover ik het had."

Het duurde dan ook niet lang voor Val naar New York City vertrok, waar Marlon Brando - “de Poolster van mijn acteerfantasieën” - 33 jaar eerder gestudeerd had. Ook Val werd toegelaten tot de befaamde Julliard toneelschool - als jongste student ooit.

“Weinig interessante” Cher

In New York ontmoette hij Cher. Toen hij in 1981 in een restaurant in Manhattan zat te eten, kwam een vriend naar hem toe. “Iemand wil je graag ontmoeten”, klonkt het. Het bleek over Cher te gaan, een graag geziene figuur in de media. “Ik zag haar als een weinig interessant personage uit de roddelbladen”, schrijft Val. “Ik was niet echt gemotiveerd om haar te ontmoeten. Niet omdat ik een snob ben, maar omdat ik er zeker van was dat we niets gemeen hadden.” Toch gaf hij uiteindelijk toe, en de twee werden smoorverliefd. Val gaf zijn acteerstudies op en besloot samen met haar in Las Vegas te gaan wonen. “We hielden allebei van lachen en bleven dat meer dan een jaar lang doen. Cher handelde in verslavende glamour, en ik - een jongen uit de Valley - raakte in de ban van haar.” Hoewel ze geen relatie meer hebben, beschrijft hij haar nog steeds als een van z’n beste vrienden.

Ik wilde elke dag van de rest van mijn leven doorbrengen met Carly. Val Kilmer over Carly Simon

Daarna volgde Michelle Pfeiffer, al geeft hij toe dat hij ook een onbeantwoorde liefde koesterde voor haar jongere zusje. Actrice Ellen Barkin volgde Michelle op: “Ik was gek van haar en we brachten enkele fantastische dagen samen door”, schrijft Val. Maar ook zij liet hem staan, “ongetwijfeld vanwege mijn onhandelbare problemen en mijn verwaarlozing", geeft hij toe.

Op een feestje in New York ontmoette hij Carly Simon. Hij was daar eigenlijk samen met Cher, maar zij was weggewandeld. Val werd meteen verliefd: “Ik wilde elke dag van de rest van mijn leven doorbrengen met Carly.” Maar toen de zangeres besefte hoe serieus haar nieuwe geliefde het meende, liet ze hem al snel in de steek.

Echtgenote Joanne

Vol liefdesverdriet vluchtte Val naar Santa Fe. Daar begon hij een relatie met Joanne Whalley. De twee hadden elkaar enkele jaren eerder leren kennen bij de opnames van ‘Willow’, maar toen was ze niet in hem geïnteresseerd. Maar deze keer was het anders: Val en Joanne werden verliefd en traden zelfs in het huwelijksbootje in New Mexico. Hun huwelijksreis brachten ze door op het eiland van Marlon Brando. De twee acteurs beloofden om voor eeuwig samen te blijven, maar die belofte werd steeds moeilijker toen ze in verschillende steden moesten filmen. Ondanks hun twee kinderen, gingen ze uit elkaar. Val vond troost in een kersverse vriendschap met Marlon Brando, zijn vroegere idool.

Ik dacht dat ik van haar liefde zou sterven, want het genot was simpelweg te veel om te dragen. Val Kilmer over Cindy Crawford

In 1996, toen Val nog volop aan het scheiden was, ontmoette hij topmodel Cindy Crawford. “Oh god, ik hield van Cindy en bleef maar van haar houden", schrijft hij. “Ik dacht dat ik van haar liefde zou sterven, want het genot was simpelweg te veel om te dragen. Ik kon wel sterven van geluk.” Samen reisden ze de wereld rond, maar het topmodel was steeds onderweg, waarna ze hem achterliet.

Spirituele Angelina

Angelina Jolie redde Val van zijn eenzaamheid en liet een blijvende indruk op hem na. “Ze was waarschijnlijk de meest spirituele en serieuze van hen allemaal", schrijft de acteur. Maar ook deze relatie bleef niet duren. Tv-presentatrice Jaycee Gossett nam drie jaar lang Angelina’s plaats in, maar Val brak de relatie af.

Daarna volgde Daryl Hannah, “een Amazone van 1m82 groot, vol delicate kracht.” Zij liet de grootste afdruk in Val’s hart na, bekent hij. “Ik wist dat ik haar voor altijd met mijn hele hart zou liefhebben. Die liefde is nog niets van z'n kracht verloren. Ik ben nog steeds verliefd op Daryl. Toen we uiteindelijk uit elkaar gingen, huilde ik een half jaar lang elke dag.” En ook: “God weet dat ik hartzeer heb gehad. Maar Daryl was veruit het pijnlijkste van allemaal.”

Tegenwoordig geniet Val van z'n eenzame dagen, die hij vult met kunst. Zo opende hij onder meer z'n eigen kunstgalerij. En de liefde, die laat hij voorlopig aan zich voorbijgaan.

