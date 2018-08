Angelina Jolie: "Brad heeft nog steeds geen zinvolle alimentatie betaald" DBJ

07 augustus 2018

21u33

Bron: ANP 3 Celebrities De voortslepende scheidingszaak van Angelina Jolie (43) en Brad Pitt (54) lijkt voorlopig nog niet opgelost. Angelina stapte dinsdag wederom naar de rechter, dit keer omdat ze van mening is dat Brad al anderhalf jaar geen "zinvolle alimentatie" heeft betaald voor de zes kinderen.

"Pitt heeft de plicht om kinderalimentatie te betalen", stelt Angelina's advocaat in de papieren die dinsdag zijn ingediend. NBC News kreeg de brief onder ogen. "Pitt heeft sinds de breuk geen zinvolle alimentatie meer betaald." Angelina vroeg in september 2016 een scheiding aan, naar verluidt nadat Brad een van hun zes kinderen had geslagen. De twee steggelen sindsdien over hun scheiding, ze kunnen het maar niet eens worden over het ouderlijk gezag.

Angelina en haar advocaat stellen nu voor weer voor de rechter te verschijnen zodat de financiële zaken besproken kunnen worden. Brad, zijn woordvoerder of advocaat hebben nog niet gereageerd op de nieuwe verzoeken van Angelina.

Haast

Bekenden van de acteur doen Angelina's nieuwe aantijgingen in Page Six af als "een publiciteitsstunt". "Ze doet dit omdat Brad het beu was en zei dat hij het formele echtscheidingsproces op wilde pakken", weten de ingewijden. "Brad is zijn verplichtingen volledig nagekomen wat betreft de alimentatie en zal dit blijven doen. Dit is enkel een publiciteitsstunt omdat hij het formele proces wilde hervatten."

TMZ meldt op basis van bronnen dat Angelina haast wil maken met de scheiding. Volgens de site heeft haar advocaat dinsdag de rechter gevraagd nog dit jaar het huwelijk van de twee te ontbinden. Mochten Brad en zij er dan nog niet uit zijn wat het ouderlijk gezag betreft, wil Angelina dat later nog kunnen regelen.