Angelina Jolie bindt strijdt aan tegen fake news Redactie

24 januari 2020

10u52

Bron: AD 0 Celebrities Angelina Jolie (44) maakt voor BBC World News een programma over hoe tieners nepnieuws kunnen herkennen. De moeder van zes kinderen hoopt jongeren handvatten te geven om zelfstandig na te denken over internationale zaken.

Actrice Jolie produceert ‘BBC My World’, een programma dat de verhalen achter het nieuws uitlegt en feiten en informatie brengt over belangrijke internationale kwesties. Ze maakt daarbij gebruikt van het uitgebreide netwerk van duizenden BBC-verslaggevers over de hele wereld. Het is gericht op kinderen van dertien jaar en ouder.

“Als moeder ben ik blij dat ik mijn steun kan geven aan een programma dat zich richt op het helpen van kinderen om meer te leren over de levens van leeftijdsgenoten in de rest van de wereld”, zegt Jolie, die zes kinderen heeft in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar, in een verklaring. “Ik hoop dat het ervoor zorgt dat kinderen informatie en handvatten krijgen om een verschil te maken bij kwesties die belangrijk zijn voor hen.”

De BBC ziet dat jong publiek via social media vaak in contact komt met nieuws in allerlei soorten en maten, maar merkt dat ze vaak niet goed kunnen inschatten wat de kwaliteit van het nieuws is. Het wekelijkse programma, dat een half uur duurt, wordt uitgezonden via BBC World News, het best bekeken kanaal van de Britse omroep. De eerste aflevering is komende zondag te zien om 18.30 uur Belgische tijd. Het programma zal ook te zien zijn op een YouTube-kanaal.