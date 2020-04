Angèle opgepikt door Lady Gaga voor historisch tv-festival in strijd tegen coronavirus LOV

14 april 2020

19u57

Bron: Global Citizen 1 Celebrities Komend weekend organiseert Lady Gaga (34) een speciale marathonshow tegen het coronavirus waarin ze een reeks artiesten opvoert om de wereld “een warme knuffel te geven”. Ze maakte eerder al enkele namen bekend, maar nu is de volledige line-up er, en daarop prijkt een opvallende Belgische naam: Angèle (24).

In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en muziekfestival Global Citizen, zet Lady Gaga een tv-festival op poten dat wereldwijd wordt uitgezonden op 18 april. Voor ‘One World Together at Home’ kondigde ze een hele reeks namen aan die hun opwachting zullen maken tijdens de show: onder anderen Billie Eilish, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney en Lizzo. Dat was slechts een voorsmaakje, want vandaag werd de gigantische line-up bekendgemaakt, en daarin zien we een bekende naam. Niemand minder dan onze Belgische trots Angèle zal haar opwachting maken. Of dat zal zijn met een optreden of een boodschap, is niet duidelijk. De show zal in totaal maar liefst zo'n 8 uur duren en belooft een historisch moment te worden.

90 miljoen dollar

De ‘Stupid Love’-zangeres organiseert de show om de wereld “een warme knuffel te geven”, en drukt tijdens een gesprek met talkshowhost Jimmy Fallon op het hart dat ze niet wil dat mensen geld doneren tijdens het programma. “Leg je portemonnee aan de kant en alles wat je aan het doen bent, zit neer en geniet van de show.”



Gaga vindt het de verantwoordelijkheid van grote namen zoals zichzelf, maar ook van multinationals om geld in het laatje te brengen in de strijd tegen het coronavirus. Zo belde ze al haar contacten op om ze om giften te vragen. Onder anderen Apple-baas Tim Cooke maakte zo’n 10 miljoen dollar (ongeveer 9,1 miljoen euro) vrij. Na twee weken bracht dat al het gigantische bedrag van 90 miljoen dollar (bijna 82 miljoen euro) op. Zelf deed Gaga ook een duit in het zakje, door opbrengsten van haar make-upmerk Haus Of Gaga te doneren. Het geld zal worden gebruikt om wereldwijd de voorraden te bekostigen van mondmaskers, testkits, maar ook laboratoria en de ontwikkeling van een vaccin.

‘One World Together at Home’ zal op zaterdag 18 april (19 april, 2 uur ’s nachts lokale tijd) te zien zijn op een hele reeks platformen: YouTube, Instagram, Facebook en meer.

🚨BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd Global Citizen(@ GlblCtzn) link