Andrew Ridgeley (Wham!) vertelt zijn memoires: "Ik was Georges springplank. Maar ik heb me gewéldig geamuseerd” Annick De Wit

15 oktober 2019

00u00

Uiterlijk lijkt Andrew Ridgeley, 54 nu, in niks nog op de dansende 18-jarige die samen met George Michael de tweekoppige boysband Wham! opstartte, maar in zijn hoofd speelt de film van hun vier jaar durende waanzinnige wereldavontuur nog van seconde tot seconde. "Ik was Georges springplank voor zijn latere carrière. Maar hé, dat is eervol genoeg. We hebben ons geweldig geamuseerd. Hij was de beste zanger. En mijn beste vriend."

We dragen zelf ook geen Fila meer, noch haarbanden of beenverwarmers, maar zíjn metamorfose is spectaculairder. Andrew Ridgeley blijkt een knappe, kalende man - weg zijn de sluike bruine lokken, zwoel uit zijn reeënogen te wrijven. Maar wel: every inch a gentleman, in driedelig pak, very British, met kleurrijke das met vliegtuigjes op - één speels detail alsnog, dat knipoogt naar zijn schavuitenstreken van weleer. Want dat waren het, zeker voor 'An-dy!' - zoals de tienermeisjes hem met tienduizenden live altijd toeschreeuwden. Hij die in de pers het party monster genoemd werd, de grote versierder van de twee, maar die dus ook gewoon de gitarist en tweede stem was van dat onweerstaanbaar vrolijke Wham!, dat kleur bracht in de grauwe crisissfeer onder Thatcher van begin jaren 80.

Ridgeley heeft het versgeprinte boek bij zich dat hij schreef: 'Wham! George & ik'. Een ode aan "zijn beste vriend", drie jaar na diens dood, en aan de prachtige tijd die de band bestond. "Vier jaar en zes maanden, om precies te zijn, van ons eerste contract tot The Final Concert in een ontploffend Wembleystadion", preciseert hij. "Langer duurde Wham! niet." Maar ze verkochten wél dertig miljoen platen over heel de wereld. "En weet je wat amazing was? We hebben niet één keer van iemand een advies gekregen hóe met al dat succes om te gaan. Als je de video's herbekijkt van 'Wham! Rap' en 'Bad Boys': we waren nochtans echt nog kinderen toen we startten."

Broccolihaar

Er zou van Wham! geen sprake zijn geweest, zo leert het boek, als de wat schoolmoeë Andrew Ridgeley niet zijn vinger in de lucht had gestoken toen de klaslerares vroeg wie de nieuwe leerling, Georgios Panayioto, een beetje wegwijs wilde maken. Ridgeley: "Vooruit dan maar, zei ik. Het leven hangt inderdaad soms af van toevalligheden." 'Yog' - zoals Andy hem noemde - was een verlegen, wat dikkige jongen met "een neusfiets" van een bril op, zo groot, en een "broccolikapsel" dat kroesde bij vochtig weer, wat de eigenaar een levenslange frustratie opleverde en Andrew een levenslange afkeer van de geur van verschroeid haar, want George zou later in elke kleedkamer altijd úren met zijn stijltang in de weer blijven. Jongens van twaalf, waren ze. Die samen hun eerste pornoblaadjes inkeken - van heteroseks, ook Yog had vriendinnetjes - en met één grote gemene deler: muziek! Ze waren megafans van Queen en Elton John. Ze zouden er later mee zingen, stel u voor.

Hun karakters waren erg verschillend, hun achtergronden niet. Andrew: "Georges Griekse vader was gevlucht uit het woelige Cyprus, mijn Egyptische vader voor de Suez-crisis. George worstelde met de druk van zijn pa, een restauranthouder, om het beter te doen dan hij - wat in migrantenfamilies vaak voorkomt. Hij vond zijn schik pas écht met zijn artiestennaam - en geef toe: Georgios Panayiotou, dat stónd ook niet, gedrukt op een platenlabel. Mijn vader diende in de Royal Air Force in Egypte. Toen die hem naar een universiteit in Schotland stuurde, zag hij tijdens een busrit ergens 'Ridgeley Gardens' op een straatnaambordje. Zijn eigen naam, Albert Zacharia, kon nadelig uitpakken dacht hij, dus veranderde hij die in het zeer Engels klinkende Albert Ridgeley. Triest? Nou, zó hard wilde hij integreren. Hij trouwde een Engels meisje, Jennifer. Mijn broer Paul en ik groeiden, ondanks ons kleurtje, op zo Brits als het tennistoernooi van Wimbledon en bacon and eggs."

Afwijzing na afwijzing

Andy's rol was belangrijker dan het achteraf leek. "Niet dat ik er een medaille voor hoef, maar de band oprichten was mijn idee. Ik had het zelfvertrouwen. George niet, toen we zo jong waren." Ze namen hun eerste demo's op in hun jongenskamer, oefenden danspasjes tot de buren met de bezemsteel op hun plafond bonkten. Andrew sleurde George mee de platenmaatschappijen langs, afwijzing na afwijzing. George was dj in een restaurant, niemand luisterde. Maar ze bléven gaan. Tot ze op een dag tóch mochten meedoen in Top of the Pops, omdat een andere band had afgezegd, en het dak eraf ging. De ene hit na de andere begon uit de toverdoos te rollen.

Er was het toevallige briefje op de koelkast - met 'Wake me up before you go go' van Andy aan zijn ouders - dat de titel werd van zo'n megahit. Ook van 'Careless Whisper', dat later zowat de grootste hit van Georges solocarrière werd, schreef Andy al mee een eerste versie op de Fender Stratocaster die hij net van zijn ouders had gekregen voor zijn achttiende verjaardag. George was hoe dan ook de grote songwriter. "Naarmate het succes kwam, schoot hij in een versnelling en schreef plots zóveel beter dan ik", vertelt Andrew ons. "We beslisten samen dat de klus van het schrijven voortaan voor hém was. Er kwam ineens zoveel op ons af, we hadden massa's verplichtingen, ik vond het al lang goed. Misschien niet de beste beslissing voor mij, achteraf gezien: schrijven verleer je ook snel. Maar hé, het verhinderde niet dat we erg succesvol werden."

"Ik was Georges springplank voor zijn verdere carrière.", zegt Andrew. Of dat ook een dankbare rol was? Hij reageert wat kribbig. "Als ik zou inzitten over erkenning, zou dit een goede vraag kúnnen zijn. Ik vond zoveel plezier in optreden, dat was voldoende voor mij. Maar Wham! kon alleen ons tweeën zijn. Yog en ik wisten goed genoeg wat we bijdroegen aan elkaar. Hij heeft later nog vaak verteld dat zonder mij zijn carrière er heel anders had uitgezien. Erkenning zoeken was nooit a monkey on my back."

Een zatte kerst

Andy feestte. Hij miste de opnames van 'Do they know it's Christmas?' met de fameuze Band Aid, een van de beroemdste singles in de popgeschiedenis, omdat hij de fax niet had herkend als iets belangrijks. "Die vermeldde geen locatie, geen contactgegevens." Maar dat was natuurlijk omdat het project, met alle grote artiesten van dat moment tegen de hongersnood in Ethiopië, nog top secret moest blijven, begreep hij achteraf. De fax belandde in zijn prullenmand, terwijl George in de studio in London wél meezong. De Band Aid-single werd gereleased op dezelfde dag als Wham!'s eigen 'Last Christmas'. De eerste werd meteen nummer 1 en de best verkopende Britse single ooit, het tweede "leverde een Trivial Pursuit-achtige vraag op over de best verkochte Wham!-single die niét op 1 geraakte." Andy: "Ik suste nog: het is voor het goede doel. Maar George lééd eronder."

De opnames voor de clip van 'Last Christmas', in het toen mondaine Saas-Fee, werden "een nogal losbandige affaire", zo leert één van de vele heerlijke anekdotes in het boek. De in het wit gestoken vriendenclub aan de feestdis in de Zwitserse chalet waren ook in het écht hun vrienden. De decoratieve kalkoen aan tafel mocht niet worden aangeraakt, de wijn daartegen blééf maar vloeien over de lege magen. Andy: "Mijn ogen waren zo gezwollen door het huilen van het lachen, dat de regisseur me uit het eindshot schrapte." De eerste opnamedag eindigde voortijdig toen de bende bloot in het zwembad sprong en één vriend overgaf in de waterfilter.

Homo, whatever

Andy wist 'het' al vijftien jaar voor het uitkwam. Dat George homo was. "Hij vond dat hij zijn dichtste vrienden moest inlichten. We waren op Ibiza, hadden net de video voor 'Club Tropicana' opgenomen. George belde me wakker, vroeg me even tot in zijn hotelkamer te komen. Ik dacht dat we het zouden hebben over waar we zouden ontbijten die morgen. Hij lag achterover op zijn bed. 'Ik ben homo.' zei hij. Oké, zei ik. Hij had tot dan toe - en ook na die ochtend nog - relaties met vrouwen, want hij dacht nog een poosje dat hij biseksueel was. Maar goed. Homo, dus. Het was geen enkel issue voor mij."

"Hij wilde het wel niet publiek maken. Hij dacht aan ons imago. De Britse pers was ook niet poezelig voor de al bekende homo-artiesten. En hij was gewoon bezorgd om hoe zijn vader zou reageren, dus neen." Andrew, met een lachje: "Nu, hij maakte het zichzelf wel niet gemakkelijk toen het later toch uitkwam." (doelt op Georges pijnlijke arrestatie in de publieke toiletten in LA, met een man die een flik bleek te zijn, red.) Maar zijn openbaring? Totaal irrelevant, vond ik, voor onze vriendschap en samenwerking. Behalve op het einde. Het beeld van twee knappe boys die de tienermeisjes wild maakten, begon danig te wringen. Er restte hem nog weinig keuze, behalve stoppen met Wham!"

Stomp in de maag

Jammer, hoe dan ook. "Wham! was sowieso eindig. Het exuberante, de vitaliteit van onze tienerjaren, daar ging Wham! over. We zagen ons op ons veertigste geen 'Young Guns' of 'Bad Boys' meer doen live on stage."

"Weet je, George was mijn beste vriend. Ik zeg dat niet zomaar. Er was die enorm sterke, diepe, affectieve band tussen ons die je alleen kan hebben met vrienden die overblijven uit je kindertijd. Ik was gek op zijn geweldige gevoel voor humor en zijn klare kijk op zaken. Hij was - denk ik, je had het hém moeten kunnen vragen - blij met mijn manier van me op mijn gemak te voelen in alle mogelijke situaties. Nadat het laatste applaus uitstierf in Wembley, hebben we ons omgekleed en zijn samen naar een feestje gegaan. We zijn elkaar altijd blijven zien. En graag. We hadden in elkaars binnenzak geleefd, en na Wham! gebeurde het dat we mekaar drie maanden niet zagen, of langer als hij de wereld rondreisde voor zijn solocarrière. Maar telkens leek het of het gisteren was. De laatste keer dat ik hem zag, was toen ik bij hem op bezoek was en hij mijn exquise melanzane (een Italiaanse ovenschotel met aubergine, red.) die ik met liefde voor hem bereid had, van zich afschoof. George was niet zo'n food fan." (lachje)

Niet lang daarna, op 25 december 2016 stuurde Andy naar goede gewoonte een sms naar George. 'Yog, bedankt, zoals altijd. Voor de kerstmand!' Nog geen vijf minuten later ging zijn telefoon over. Het was Georges zus, Melanie. Niet met kerstwensen. George was overleden. "Het was alsof ik een stomp in mijn maag kreeg." George was dol geweest op Kerstmis, 'Last Christmas' - dat intussen al dertig jaar uit was - was een jaarlijkse reminder geworden dat de feestdagen er weer aankwamen. "Nu zou het een reminder worden van Georges overlijden."

"Het lijkt erop dat we misschien nooit zullen weten wat er precies is gebeurd", schrijft Andrew. "Wanneer iemand in zijn eentje sterft, zullen er altijd wel vragen blijven. Maar het voelt nog altijd niet comfortabel. God weet hoe dat voor zijn familie moet zijn."

F3-coureur

Andrew nekte vlotjes de cold turkey, zegt hij, toen na het einde van Wham! in 1986 de spotlights finaal wegbleven. Hij zocht het eerst in snelle auto's. "Maar mijn pogingen om F3-coureur te worden, moest ik al in mijn eerste seizoen staken. Ik crashte vaker dan ik de finish haalde." Daarna: een poging tot acteren. "Ik kreeg enkele rollen aangeboden, vanuit Hollywood. Mijn management dacht dat daar, met mijn bekendheid, wel een carrière voor mij zou klaarliggen, maar toen een acteercoach me forceerde om me in te beelden dat mijn moeder net was doodgegaan - om me te leren huilen op commando - was dat een stap te ver. (lacht) Ik had het moeten weten: we gooiden ooit het resultaat van twee draaidagen voor een clip voor 'Freedom' weg, omdat George en ik vonden dat ik echt niet goed genoeg was."

"In 1988 begon ik weer liedjes te schrijven, nam een soloalbum op, 'Son of Albert', bij Wham!'s oude label. Het was leuk om te doen. Voor één track, 'Red Dress', bood George zich aan als achtergrondzanger. Hij sméét zich, alsof de oude tijden herleefden." Maar het album werd slecht onthaald en "natuurlijk was dat niet fijn". Andrew staakte alle muziek.

"Rustig", antwoordt hij op de vraag hoe het nu is, géén popster te zijn. Hij heeft 20 miljoen euro om te rentenieren, volgens het alwetende orakel genaamd internet, terwijl George Michael 120 miljoen verzamelde. Hij doet al jaren niets liever dan surfen en golfen. Hij is in het landelijke Cornwall gaan wonen, in een gerestaureerde 15de-eeuwse hoeve. Andrew woonde er met Keren Woodward van Bananarama, de stoere getoupeerde meisjesgroep van 'Cruel Summer' en 'It ain't what you do', die ten tijde van Wham! ook erg succesvol was en die is blijven performen. Keren en hij waren 25 jaar samen, maar zijn sinds anderhalf jaar uit elkaar. De flap van het boek zegt dat hij "samenleeft met zijn bijzonder wispelturige kat Kipper", met andere woorden: bemoei er u niet mee.

