Andrew Garfield wint zijn eerste Tony Award: "Ik draag hem op aan de LGBTQ-gemeenschap" MVO

11 juni 2018

06u52 0 Celebrities Voor zijn rol in het toneelstuk Angels In America heeft Andrew Garfield (34) de Tony Award voor Best Leading Actor gewonnen. Het is de eerste keer dat de Engelse acteur deze grote prijs in de wacht sleept. Hij draagt zijn award op aan de LBGTQ-community.

"Het was voor mij een grote eer om Prior Walter te spelen in Angels In America, omdat hij de meest pure vorm van humaniteit vertegenwoordigt, en met name die van de LBGTQ community," aldus Garfield tijdens zijn dankwoord na het ontvangen van de prijs. "Hij zegt 'nee' tegen onderdrukking, schijnheiligheid, uitsluiting en mensen belachelijk maken. Hij meent dat we allemaal op onze eigen manier perfect zijn. We doen er allemaal toe en daarom draag ik deze prijs op aan de LBGTQ mensen die hebben gevochten om dit ideaal te beschermen, en waar sommige van hen zelfs voor zijn gestorven. Ik maak een diepe buiging voor hen."

Het karakter van Prior Walter is een gekwelde homoseksuele man, die vecht tegen AIDS. Garfield zei in een eerder interview 'dat deze rol een geschenk voor hem was'. "Elk karakter in dit toneelstuk is zo genuanceerd en rijk, en heeft zoveel conflicterende kwaliteiten, dat je vanzelf ondergaat wat het betekent om je leven ten volle te leiden."

LGBT-gemeenschap staat voor personen die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. Tegenwoordig wordt de letter Q vaak aan de term toegevoegd, als symbool voor mensen die twijfelen over hun geaardheid.