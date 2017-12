Andrew Garfield over drugsgewoonten: "Als je weet dat je gaat hallucineren, neem je de pillen gewoon op een veilige plaats" MVO

08u41 0 AP Andrew Garfield Celebrities Andrew Garfield (34) deed deze week een paar controversiële uitspraken over zijn drugsgewoonten. De acteur maakt er namelijk geen geheim van dat hij die te pas en te onpas gebruikt. "Wiet roken is gewoon leuk", klinkt het.

Eerder dit jaar maakte Andrew Garfield zijn favoriete verjaardag bekend: het was een dag waarop hij samen met ex-vriendin Emma Stone cannabis-brownies had gegeten en daarna naar Disneyland was getrokken. De onthulling was om het zacht uit te drukken controversieel, want niet iedereen vond het fijn dat de 'Spider Man'-acteur, die door veel jongeren wordt gezien als rolmodel, het gebruik van drugs promootte.

In een recent interview doet hij dat echter opnieuw. "Er heerst zo'n stigma rond drugs... Wiet roken is gewoon leuk, dus dat doe ik wel. En als ik hallucinogenen zoals XTC neem, zorg ik gewoon dat ik op een veilige plaats ben, waar ik helemaal door het lint kan gaan, als ik wil."

Hij had het daarnaast ook over zijn sociale angsten. "Ik vind het altijd heel overweldigend als ik in een situatie met meer dan vijf mensen betrokken ben, om eerlijk te zijn." Er wordt nu gespeculeerd of hij misschien daarom met drugs is begonnen.