Andrei Lugovski en ‘Big Brother’-winnaar Spillie: allebei opgestaan uit de dood, en aan de betere hand Redactie

24 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities De ene vergiftigd, de andere geveld door een hersenembolie. Zanger Andrei Lugovski (34) en ‘Big Brother’-winnaar Spillie (42) kropen door het oog van de naald. Maar een dik half jaar later staan ze er wonder boven wonder weer.

Zeven maanden bracht Andrei Lugovski door in het ziekenhuis, nu is hij terug thuis in Oostende. De zanger van Wit-Russische afkomst, die bekend werd door zijn derde plaats in talentenjacht ‘Idool’ in 2007, werd eind vorig jaar vergiftigd met thallium, een dodelijk bestanddeel dat gebruikt wordt in rattenvergif. Meteen staken allerlei theorieën de kop op, zoals die van de ontgoochelde superfan. Maar uitsluitsel omtrent de dader blijkt er nog niet te zijn.

