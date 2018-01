Andrea Croonenberghs over haar terugkeer naar het scherm: "Ik ben zeker niet in een zwart gat gevallen na mijn omroepwerk" MVO

Andrea Croonenberghs is vanaf woensdag 17 januari met een gastrol te zien in 'Familie'. “Het lijkt alsof omroepster mijn laatste job was, maar ik ben eigenlijk met vanalles bezig”, zei ze vanmorgen bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. Zo is Andrea actief in het theater, zingt en presenteert ze af en toe, heeft ze een B&B in Antwerpen en in de luwte ontwerpt ze ook nog bijzettafeltjes. “Ik ben zeker niet in een zwart gat gevallen na mijn omroepwerk, maar toen ik de vraag kreeg om in 'Familie' mee te spelen, was ik aangenaam verrast.” Andrea maakt haar intrede in 'Familie' als femme fatale Griet Macharis, een klassevolle en ondernemende vrouw die op een mode-event kennismaakt met Guido Van den Bossche, gespeeld door Vincent Banic.