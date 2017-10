André Rieu vecht boete voor kinderarbeid aan TK

Het productiebedrijf van André Rieu heeft dinsdag voor de rechter in Roermond een boete van ruim 100.000 euro aangevochten wegens kinderarbeid, die het bedrijf kreeg van de Inspectie SZW.

Die boete werd Rieu opgelegd voor de optredens van minderjarige panfluitspelers tijdens zeven concerten in de zomer van 2015 op het Vrijthof in Maastricht. Daarbij traden twaalf minderjarigen van een muziekgezelschap van de Roemeense panfluitvirtuoos Gheorghe Zamfir tot middernacht op. Na 23.00 uur mogen minderjarigen niet meer optreden. Rieu kreeg in eerste instantie een boete van ruim 233.000 euro, die na een bezwaar door het productiebedrijf van de muzikant gehalveerd werd.



De Limburger verwerpt de boete omdat niet hij, maar Zamfir verantwoordelijk zou zijn voor de kinderen, aldus zijn raadsman Sander Lely. De arbeidsinspectie veegt die argumentatie van tafel: op het podium in Maastricht was er maar een de baas, en dat was Rieu, aldus jurist Rogier van der Oord van de Inspectie.



De kinderen rond Zamfir traden eerder met Rieu in de Roemeense hoofdstad Boekarest op. Rieu beloofde de kinderen toen naar Maastricht te halen. En belofte maakt schuld, vindt Rieus raadsman. Een inspecteur constateerde de overtreding tijdens het zevende en laatste optreden in de zomer van 2015. Als er al een boete wordt opgelegd moet die om die reden veel lager zijn, vindt raadsman Lely van Rieu. De rechtbank doet op 4 december uitspraak.