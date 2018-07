André Hazes stort in en gelast al zijn plannen af Redactie

04 juli 2018

17u18

Bron: AD 3 Celebrities Zanger André Hazes (24) treedt voorlopig niet meer op. Dré is oververmoeid nadat hij zich naar eigen zeggen 'tot op het bot' heeft gewerkt om zich te bewijzen als zoon van wijlen volkszanger André Hazes. Op doktersadvies pakt André nu rust.

De jonge artiest meldde zich gisteren bij de dokter met hevige hoofdpijn, zo laat hij weten in een uitgebreid Instagrambericht. In de dokterspraktijk legde hij uit hoe hard hij de afgelopen jaren heeft gewerkt. "Ik wilde mezelf bewijzen naar iedereen in Nederland. Ik heb lichamelijke klachten genegeerd en heb nachten doorgehaald omdat ik zelf dacht dat dat de manier was om te kunnen blijven presteren."

André ziet nu in dat het misschien niet goed is geweest dat hij zijn vader - die een succesvolle carrière had totdat hij in 2004 overleed - wilde 'inhalen'. "Ik wilde jullie allemaal laten zien dat ik meer ben dan de zoon van. Altijd in mijn achterhoofd gehouden dat ooit iemand tegen mij zei dat ik nooit zou bereiken wat mijn vader bereikt heeft. Ik kan alleen maar hopen dat jullie hebben gezien dat ik dit kan. Zelf", hoopt hij.

Dré legt de schuld voor zijn psychische en lichamelijke klachten bij zichzelf. "Ook hebben velen van jullie mij gewaarschuwd dat als ik niet op zal letten ik in een dip terecht zal gaan komen. Na een lang gesprek heeft de dokter voor mij besloten, en ik zeg het met veel pijn in mijn hart, dat ik rust moet nemen."

"Het spijt me"

Op advies van zijn arts zal André minimaal een maand alles wat met zijn werk te maken heeft, afzeggen. "Ik hoop oprecht op jullie begrip. Het spijt me als ik mensen teleurstel die mij hebben geboekt, of die een kaartje voor mij hebben gekocht. Maar voor een keer moet ik aan mijzelf denken. Ik zie jullie snel weer!", sluit hij af.

Dré heeft een relatie met de 20 jaar oudere Monique Westenberg. Na een korte relatiebreuk maakten ze op 12 mei bekend dat ze niet zonder elkaar kunnen. Het stel heeft een zoontje, Andreas Martinus (André).

Uitvinden

In maart vertrouwde de Rotterdamse Monique Beau Monde toe dat haar leven een circus is sinds ze met de zanger samen is. "Hij is in ontwikkeling. Een ontwikkeling die ik een tijdje terug al heb gehad", concludeerde ze. "Soms denk ik: dat kun je beter anders doen. Daar is hij het dan niet mee eens. Dat kan botsen. Ik kan wel denken: laat ’t hem maar uitvinden. Maar dat is moeilijk. Ik wil hem behoeden voor bepaalde dingen, maar ben geen ouder van hem, ik ben z’n vriendin. Tegelijkertijd heb ik ook veel respect voor hoe hij het allemaal doet."

André zal in deze moeilijke periode niet alleen steun krijgen van zijn grote liefde, ook zijn moeder Rachel staat voor hem klaar. Het was Monique die de eigenwijze familieleden vlak voor Kerstmis weer bij elkaar wist te brengen. Sindsdien ziet André zijn moeder regelmatig en geniet Rachel van de tijd die ze met haar kleinzoon doorbrengt. Met zijn zusje Roxeanne, die op het punt staat te bevallen van een jongetje, heeft André geen contact.