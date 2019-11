André Hazes reageert voor het eerst op de breuk: “Afgelopen week was een hel” SDE

13 november 2019

21u06

Bron: ANP 1 Celebrities André Hazes heeft een aantal pittige dagen achter de rug nadat bekendraakte hij en Monique Westenberg uit elkaar zijn. In een interview met Shownieuws vertelt de zanger, die inmiddels aan het daten is met Bridget Maasland, nu dat de afgelopen week "een hel" was.

"Het waren hele heftige dagen", vertelt André, die zaterdag via een verklaring de breuk bekendmaakte. "Vooral omdat het heel negatief is opgepakt." André baalt er vooral van dat mensen denken dat hij Monique heeft verlaten voor een andere vrouw, al zou hij in dat geval de heftige reacties wel "heel goed begrijpen", klinkt het. "Maar dat is niet het geval. Het is verschrikkelijk, mijn leven is een week lang een hel geweest.”

De zanger zegt dat het tussen hem en Monique al maanden niet lekker ging. "Misschien al langer. We bleven het proberen, maar op een gegeven moment weet je dat de koek op is." Hoewel ze nu geen relatie meer hebben, betekent dat niet dat André niet meer van zijn ex houdt. “Al zijn Monique en ik uit elkaar, we houden wel veel van elkaar. Dat zal ook altijd zo blijven. Ze is mijn eerste liefde. Ik hoop dat we altijd normaal met elkaar om kunnen blijven gaan.”

“Gistermiddag ging ik naar ze toe en dan kan ik een uur kleien met mijn zoon,” vervolgt André. “En straks rij ik ook naar ze toe en dan kan ik mijn kind ook een kus geven. Dus ik hoop dat we altijd zo met elkaar verder kunnen. Het contact is goed en dat wil ik heel graag zo houden.”