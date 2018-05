André Hazes gaat op zoek naar nieuw huis, want Monique wil nog niet samenwonen MVO

17 mei 2018

André Hazes (24) en zijn vriendin Monique Westenberg (40) gaan op zoek naar een nieuw huis nu ze terug zijn van een vakantie in Mexico, waar ze hun gebroken relatie hebben gelijmd.

In de reallifesoap Ik haal alles uit het leven was te zien hoe André apart ging wonen, maar nu de twee weer bij elkaar zijn willen ze met hun zoontje een nieuw huis betrekken."We gaan het weer proberen. De foto's die we de afgelopen weken zelf hebben laten zien, zeggen genoeg toch, of niet soms? Het is fijn dat het weer zoveel beter gaat tussen ons, we hebben een hoop gepraat", zegt André in De Telegraaf.

Voorlopig gaat het stel niet opnieuw samenwonen. "Ik ga nu met Monique mee naar Rotterdam om de spullen terug te brengen. Daarna ga ik terug naar het huis wat ik heb gehuurd, in de buurt van Loenen. Voorlopig blijven we nog wel los van elkaar wonen. We pakken de draad lángzaam weer op. Ondertussen gaan we op zoek naar een ander huis, waar we uiteindelijk gewoon weer met zijn drietjes gaan wonen. Waar, dat hangt gewoon af van wat we voor leuks kunnen vinden. Het maakt mij niet zoveel uit."

Een emotionele tegenslag bij thuiskomst voor Monique was het overlijden van haar hond. Haar vader heeft tijdens haar vakantie moeten besluiten de hond te laten inslapen. "Het is zo vreselijk leeg om zonder Doenie in huis te zijn. Haar plekje op de bank, haar voerbak, haar riem, haar eten, haar medicijntjes, maar vooral al haar losse haartjes die ik overal nog terug vind. Het is net alsof er een stukje van m'n hart weg is. Wat een vreselijke pijn is dit", schrijft Monique op Instagram.