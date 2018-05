André Hazes en zijn Monique weer samen: "Als je uit elkaar bent ontdek je hoe erg je weer samen moet komen" MVO

12 mei 2018

10u10 0 Celebrities Nederlandse zanger André Hazes (24) en zijn vriendin Monique Westenberg (40) zijn weer samen. Het koppel ging enkele weken geleden uit elkaar omdat ze ruimte nodig hadden. Die kloof is nu blijkbaar gedicht tijdens een gezellige familievakantie.

"Monique en ik gaan niet lekker", maakte André eind april bekend. “En dat vinden we allebei heel kut, maar dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat er gewoon teveel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd." Het plan was om een relatiepauze van een half jaar te nemen.

Nu is het koppel echter weer terug in elkaars armen gevallen, en dat op het strand van Mexico. "Soms moeten twee mensen uit elkaar gaan om te beseffen hoe erg ze terug samen moeten komen", schreef Monique bij een foto waarop zij en André samen op het strand liggen. Verder deelde ze nog een hele hoop foto's waarop ze samen met hun zoontje Andreas te zien zijn. Het ziet ernaar uit dat de rust weer is teruggekeerd in hun relatie.

