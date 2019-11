André Hazes en Monique definitief uit elkaar SDE

09 november 2019

17u29

Bron: ANP 0 Celebrities André Hazes (25) en zijn vriendin Monique Westenberg (41) zijn definitief uit elkaar. Dat hebben ze laten weten in een verklaring.

"De breuk dateert al van enige maanden geleden, maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan. Dat mocht helaas alleen niet zo zijn. Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit", aldus het statement namens de zanger en zijn ex.

André en Monique hebben een 3-jarig zoontje, voor wie ze samen blijven zorgen. "Hun voornaamste levensdoel is het geluk van André Hazes Jr. en daar zal alles om blijven draaien." Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. André was zaterdag niet beschikbaar voor verder commentaar.