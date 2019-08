Andie MacDowell is graag single: “Ik ben niet langer op zoek naar iemand” SDE

Andie MacDowell (61) stapte twee keer in het huwelijksbootje, maar gaat tegenwoordig als alleenstaande vrouw door het leven. Maar erg vindt de actrice dat niet, vertelt ze in PEOPLE. Ze heeft meer dan genoeg steun aan haar drie kinderen uit haar eerste huwelijk, klinkt het.

Andie MacDowell was twee keer getrouwd. Eerst met model Paul Qualley, de vader van haar drie kinderen, daarna met zakenman Rhett Hartzog. Dat huwelijk strandde in 2004. Na nog een verloving met zakenman Kevin Geagan werd het stil rond het liefdesleven van MacDowell. Maar de actrice vindt het niet erg om alleen te zijn, vertelt ze in PEOPLE. “Ik begon het leuk te vinden. Zo leuk zelfs dat ik niet langer op zoek ben naar iemand. Ik bedoel, als er iemand in mijn leven komt, dan zou ik blij verrast zijn. En denken: ‘Wow, is dit niet fantastisch?’ Maar ik heb geleerd om te genieten van vrienden, mijn rust en vrede en te doen wat ik ook maar wil doen, wanneer ik het wil”, zegt ze.

En MacDowell is vooral trots op wie haar drie kinderen - vastgoedmakelaar Justin (33), zangeres Rainey (29) en actrice Margaret (24) - geworden zijn, vertelt ze. “Eens ze ouder zijn, moet je leren om ze los te laten. Ik heb mijn taak gedaan en ik heb die goed gedaan, want mijn kinderen maken allemaal hun eigen keuzes en groeien uit tot de mensen die ze moeten zijn. Het belangrijkste is dat je je kinderen leert om zelfstandig te zijn.”