Amy Winehouses ‘Back to Black’ is beste album van 21ste eeuw SH

13 september 2019

16u40

Bron: ANP 0 Celebrities Het album ‘Back to Black’ van Amy Winehouse is door The Guardian uitgeroepen tot het beste album van de 21e eeuw tot nu toe. De plaat uit 2006 kreeg van een panel van 45 muziekkenners de voorkeur boven ‘Is This It?’ van The Strokes en ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ van Kanye West.

‘Back to Black’ wordt door de Britse krant als meesterwerk omschreven. Op het album staan grote hits als ‘Rehab’, ‘You Know I’m No Good’ en ‘Back to Black’.

The Guardian vroeg de muziekkenners hun favoriete twintig albums uit de periode 2000 tot 2019 in te sturen. In totaal werden 454 verschillende platen genoemd. Het jongste album is van Kendrick Lamar. Zijn ‘DAMN.’ uit 2017 haalde plaats 43.

In juli 2011 werd Winehouse op 27-jarige leeftijd door haar lijfwacht dood aangetroffen in de slaapkamer van haar appartement in Noord-Londen. Ze stierf aan een alcoholvergiftiging.