Amy Schumer plant elke week vrijpartij met echtgenoot in

05 augustus 2020

19u08

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Amy Schumer (39) vindt het belangrijk om zeker één keer per week intiem te zijn met haar echtgenoot Chris Fischer (40). Daarom legt het echtpaar de agenda’s samen om hun wekelijkse vrijpartij in te plannen. Dat vertelt de comédienne in een podcast van radioplatform iHeartRadio.

“We zorgen voor die regelmaat omdat dat nu eenmaal moet”, aldus Schumer. “Anders word je gewoon huisgenoten en is het raar als je wél seks hebt. We plannen het dus echt in en kijken wanneer het uitkomt. We zeggen dan: “Morgen is een goede dag om te vrijen”. En dan hebben we seks, vinden we het geweldig en zeggen we: “Dat zouden we vaker moeten doen”. Maar het blijft altijd bij één keer in de week.”

De actrice onderbrak haar slaapkamerroutine wel even na de geboorte van haar zoon vorig jaar. “Je kan inderdaad zes weken geen seks hebben nadien”, verklapt ze. “Ik dacht eigenlijk dat het nog langer zou duren omdat ze m’n vagina hebben opengesneden, maar dat was niet zo. Ik baalde enorm van die pauze, maar daarna was het weer fijn.”

