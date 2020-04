Amy Schumer past naam zoon aan om hilarische reden SDE

15 april 2020

13u23

Bron: ANP 0 Celebrities Toen Amy Schumer (38) vorig jaar de naam van haar zoon bedacht, had ze die beter even hardop kunnen zeggen. De komiek onthulde dinsdag dat ze de tweede naam van het jongetje heeft laten aanpassen, omdat die bij nader inzien wat ongelukkig gekozen was.

Amy en vriend Chris Fischer verwelkomden hun eerste kind in mei, en noemden hem Gene. De tweede naam van het jongetje was een eerbetoon aan een vriend van het stel, comedian Dave Attell. Pas later hadden ze door dat de naam Gene Attell wel erg veel klonk als 'genital', het Engelse woord voor genitaliën.

Vlak nadat ze de naam van hun zoon hadden bekendgemaakt, kregen Amy en Chris al veel reacties van mensen die dachten dat ze een grap maakten. Dat was niet zo, maar inmiddels hebben ze naam van het kereltje toch gewijzigd. In de podcast ‘3 Girls, 1 Keith’ vroeg Amy dinsdag: "Weten jullie dat we de naam van Gene officieel hebben veranderd? Hij heet nu Gene David Fischer. Het was eerst Gene Attell Fischer, maar we realiseerden ons later dat we onze zoon per ongeluk 'genital' hadden genoemd.”