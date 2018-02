Amy Schumer en Chris Fisher stappen in het huwelijksbootje TDS

15 februari 2018

19u50

Bron: ANP 0 Celebrities Amy Schumer is getrouwd met haar vriend Chris Fisher. Dat hebben diverse bronnen bevestigd aan Us Weekly en RadarOnline.

De twee stapten dinsdag tijdens een besloten plechtigheid in het huwelijksbootje. De trouwerij werd gehouden in een gehuurd huis in Malibu, met uitzicht op zee. Volgens een bron waren onder anderen Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Larry David, David Spade, Judd Apataw en Jake Gyllenhaal bij het feestje aanwezig.

In november werd bekend dat de 36-jarige comédienne aan het daten was met de 37-jarige chef-kok Fischer. In mei maakte Amy bekend dat ze na anderhalf jaar een punt had gezet achter haar relatie met Ben Hanisch.

Yup Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 feb 2018 om 17:53 CET