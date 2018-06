Amper 5 en al bedolven in luxe: North West krijgt designertassen voor verjaardag SD

04 juni 2018

12u28 0 Celebrities North West, het dochtertje van Kim Kardashian en Kanye West, heeft een opmerkelijk cadeau gekregen voor haar vijfde verjaardag later deze maand. Geen poppenhuis of bouwdoos, maar wel twee exclusieve designertassen van Alexander Wang werden de kleuter toegestuurd.

"Oh my god, North moet wel het gelukkigste meisje ter wereld zijn", vertelt Kim Kardashian in haar Instagram Story. "Wie krijgt er nou een tas van Alexander Wang? Ik wil hem stelen. Alex, ontzettend bedankt. Maar misschien steel ik hem dus."

Bij het handtasje met luipaardprint, dat 750 dollar (bijna 650 euro) kost, zit zelfs een handgeschreven briefje van de ontwerper: "North, gefeliciteerd met je verjaardag! Ieder meisje hoort te schitteren... Ik hoop dat je er blij mee bent. Alex.”

Elk meisje wisselt ook graag eens af, moet Wang gedacht hebben. Want niet veel later komt er nog een tweede tas tevoorschijn. En die heeft zowaar een nog hogere celebrity-factor want het zwarte tasje is voor een deel bedekt met kleine diamantjes. "Ik kan het gewoon niet geloven, er is nog een Wang-tas. Die moet ik gisteren gemist hebben", juicht Kim.

Vorig jaar waren de verjaardagscadeautjes van de celeb-dochter trouwens ook niet min. Toen kreeg ze onder meer diamanten oorbellen en een puppy.

Oh Northie, what a lucky girl 💕 Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashiansnap) op 02 jun 2018 om 16:37 CEST