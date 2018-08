Amerikaanse zangeres onder vuur na borstvoedingsfoto waarop ze drinkt TDS

03 augustus 2018

21u16

Bron: Instagram 0 Celebrities Zangeres Jessie James Decker, die vooral in Amerika populair is, heeft met een foto op Instagram een storm van kritiek geoogst. Ze deelde een foto waarop te zien is hoe ze haar zoontje borstvoeding geeft, terwijl ze een glas wijn of champagne in de hand heeft. "Dit is niet oké", reageren haar fans bezorgd.

Het beeld zorgde meteen voor heel wat commotie op haar profiel. Ook het bijschrift "Cheers bitches" deed bij velen de wenkbrauwen fronsen. Op de foto zien we hoe de zangeres haar zoontje Forrest van 4 maanden oud borstvoeding geeft, terwijl ze in haar hand een glas vasthoudt dat lijkt gevuld te zijn met rosé. En volgens velen is dat simpelweg not done.

"Alcohol drinken terwijl je borstvoeding geeft is nooit oké. Zou je een pasgeboren baby ook een rietje geven om mee te drinken van het glas? Dit is geen verschil. Hoe egoïstisch van je", schreven fans. Of ook: "Waarom zou je wijn drinken terwijl je zwanger bent? Zo dom van je, je hebt geen idee wat je de baby aandoet. Moet jij niet het goede voorbeeld geven".

Anderen springen evenwel in de bres voor de zangeres. "Mijn dokter heeft me verteld dat het geen kwaad kan om eens een glas alcohol te drinken tijdens je zwangerschap. Zolang je maar niet dronken wordt", en "Als jonge moeders zich correct zouden informeren, dan zouden ze moeten weten dat één glas wijn helemaal niet schadelijk is. Een glas bier, met gist in, kan zelfs goed zijn voor de melkproductie".

De zangeres heeft zelf nog niet gereageerd op alle commentaren.

Cheers bitches Een foto die is geplaatst door null (@jessiejamesdecker) op 03 aug 2018 om 01:15 CEST