Amerikaanse zangeres Kesha doet opvallende bekentenis: “Ik heb altijd een badpak bij me” Redactie

27 september 2019

08u15

Bron: ANP 0 Celebrities De één gaat de deur niet uit zonder z'n zonnebril, de ander gaat altijd op stap met een pakje zakdoekjes en zo heeft iedereen wel iets wat hij of zij altijd mee naar buiten neemt. Zo verklapt zangeres Kesha (32) aan Billboard dat zij altijd haar paspoort en een badpak bij zich heeft.

"Ik heb dat altijd bij me, altijd", zegt ze. "Je weet maar nooit wanneer je naar een ander land wil gaan of wanneer je wil gaan zwemmen", aldus de zangeres, die in het interview met het muziekblad ook vertelt dat ze bezig is met het maken van nieuwe muziek. Het idee om plotseling te gaan zwemmen is voor Kesha overigens geen gekke gedachte. Nadat ze klaar was met haar laatste tournee, besloot ze aan de kust van een klein eilandje in niemandsland ineens te gaan zwemmen met walvissen.