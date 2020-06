Amerikaanse zanger (38) verdedigt relatie met 19-jarige verloofde: “We hebben de zegen van Jehova” SDE

19 juni 2020

17u27

Bron: Page Six 0 Celebrities In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de verloving van r&b-zanger Marques Houston (38) en Miya Dickey (19), onder meer vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de twee. Houston verdedigt hun relatie nu op Twitter.

“Ik voelde de noodzaak om iets te zeggen”, schrijft Marques Houston, die ook bekend is van de tv-reeks ‘Sister, Sister’. “Want dit gaat niet over muziek of over televisie, dit gaat over m’n familie, m’n toekomstige vrouw en m'n leven.” Hij reageert daarmee op geruchten die over z'n relatie met Miya de ronde doen. “Ik ontmoette haar in 2018 via een gemeenschappelijke vriend", legt hij uit. “Voordien wist ik zelfs niet eens dat ze bestond. We begonnen pas een relatie toen ze volwassen was. We werden verliefd en verloofden ons in maart 2019. Mijn vader, Michael, houdt van haar, net zoals de mensen die het dichtst bij mij staan. En wat het allerbelangrijkste is: we hebben de zegen van Jehovah."

De twee leerden elkaar kennen op een bijeenkomst van Jehova’s Getuigen in oktober 2018. Miya was bevriend met de dochter van Marques’ manager, Chris Stokes. Chris en Miya kennen elkaar zelfs zo goed, dat ze hem ‘papa’ noemt. Dat ondermijnt het verhaal van Houston - dat hij haar pas twee jaar geleden leerde kennen - een beetje, vindt men. Want is het niet vreemd dat hij een meisje dat zo dicht bij z'n manager staat, nog nooit eerder had ontmoet? Meer nog: Miya zou op 15-jarige leeftijd van haar adoptieouders weggelopen zijn en toen door Chris in huis genomen zijn. Het wordt nog absurder wanneer je bedenkt dat Stokes door een lid van boyband B2K beschuldigd wordt van aanranding toen hij nog een kind was.

Extra voer voor speculatie is dat IMDb, een online databank voor films en series, een zekere ‘Miyana Dickey’ oplijst als art director voor verschillende projecten waaraan Houston en Stokes hebben samengewerkt. “Dat is een drukfout, of iemand heeft er een rommeltje van gemaakt", probeert de zanger het nog uit te leggen.

Wat er ook van zij, Marques en Miya zijn nog steeds vast van plan om te trouwen.