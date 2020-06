Amerikaanse rapper Huey doodgeschoten SDE

27 juni 2020

17u12 0 Celebrities De Amerikaanse rapper Huey, best bekend voor z'n single ‘Pop, Lock & Drop It’ uit 2007, is neergeschoten in z'n woonplaats Kinloch, Missouri. Dat melden Amerikaanse media. Hij werd 32 jaar oud.

De schietpartij vond plaats op donderdag. Huey, wiens echte naam Lawrence Franks Jr. was, stierf in het ziekenhuis aan z'n verwondingen. Er was ook een tweede slachtoffer, maar hij zou niet levensgevaarlijk gewond zijn. Voorlopig is er nog geen motief of dader bekend.

Huey’s manager, Enrico Washington, vertelde aan The St. Louis Post-Dispatch dat de overleden rapper vooral van het leven genoot. “Hij was gewoon blij met z'n leven", zei hij. “Je hebt het nu over een jonge man die nog een heel leven voor zich had.” Ook hij tast in het duister over het motief van de daders. “Kinloch is geen gemakkelijke plaats om te wonen. Het leven is er hard. Maar Huey had ondernemerszin. Hij deed het op de juiste manier."

Huey werd beroemd door z'n hit ‘Pop, Lock & Drop It', die hij in 2007 uitbracht. Ook z'n debuutalbum, dat hij datzelfde jaar op de wereld losliet, was een succes. Maar daarna kon hij datzelfde succes nooit meer evenaren. Hij laat een dochtertje van 13 achter.