Amerikaanse rapper A$AP Rocky in december weer naar Zweden voor concert Redactie

08 november 2019

17u25

Bron: BELGA 0 Celebrities Rapper A$AP Rocky heeft een nieuw optreden in Zweden op zijn agenda staan, zes maanden nadat hij er veroordeeld werd tot een voorwaardelijke gevangenisstraf na een straatgevecht. “Na enorme steun van Zweedse fans keert hij terug naar Stockholm voor een langverwacht optreden voor al zijn fans”, verklaart concertorganisator Live Nation vrijdag.

Vanaf volgende week start de ticketverkoop voor het concert op 11 december in de Ericsson Globe in Stockholm. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan een Zweedse liefdadigheidsorganisatie die met vluchtelingen werkt, aldus Live Nation.

De rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, stond deze zomer samen met twee begeleiders terecht voor het slagen en schoppen van een jongeman op 30 juni. Dat gebeurde na een optreden van de muzikant in de Zweedse hoofdstad.

De districtsrechtbank van Stockholm verwierp op 14 augustus de beweringen van zelfverdediging voor de drie beklaagden. Ze moesten evenwel geen gevangenisstraf van twee maanden uitzitten, wat normaal gezien wel het geval zou zijn. Het drietal werd op 2 augustus vrijgelaten in afwachting van de uitspraak, na vier weken in voorhechtenis doorgebracht te hebben. De zaak kreeg internationaal heel wat aandacht, zeker nadat Donald Trump in juli de vrijlating van de rapper eiste in een reeks tweets. Ook andere beroemdheden en fans riepen de Zweedse autoriteiten op tot zijn vrijlating.