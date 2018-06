Amerikaanse politie: "Rapper XXXTentacion willekeurig doodgeschoten" TDS

20 juni 2018

07u18 0 Celebrities Inspecteurs van de Amerikaanse politie vermoeden dat rapper XXXTentacion, die gisteren in Miami werd doodgeschoten, geen doelbewust slachtoffer was. Volgens de politie kwam hij om het leven tijdens een "willekeurige overval". Die gebeurde vlak nadat XXXTentacion geld ging afhalen bij een bank, om er een nieuwe motor mee te kopen.

De rapper, wiens echte naam Jahseh Onfroy is, verliet maandagmiddag plaatselijke tijd een motordealer toen hij door twee mannen onder vuur werd genomen. Volgens de politie hadden de daders het niet op hem gemunt, maar was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Niet veel later werd er in de buurt een gewapende overval gepleegd door de daders.

Toch worden alle mogelijke pistes nog verder onderzocht. De daders zijn nog voortvluchtig. Ze reden volgens de politie in een zwarte SUV, en de schutter droeg een rood masker. De 20-jarige XXXTentacion werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, waar de artsen enkel zijn dood konden vaststellen.

De medewerkers van de motorshop hielden gisteren een wake om het leven van Onfroy te vieren en hun medeleven uit te drukken. "We zijn diep bedroefd door het overlijden van onze vriend Jahseh", schrijft de winkel op hun Facebookpagina. "We zagen hem als familie, hij zal enorm gemist worden".