Amerikaanse Politie: "Chuck Mosley van Faith No More overleden aan overdosis" TDS

15u46

Bron: TMZ 0 Wikipedia Chuck Mosley in 2016. Celebrities Fait No More-zanger Chuck Mosley is op 10 november plots overleden op 57 jarige leeftijd. Volgens familie van de zanger werd zijn verslaving hem fataal, "nadat hij lange tijd clean was". Volgens de politie is de zanger evenwel overleden aan een "overdosis".

Er was eventjes onduidelijkheid over de precieze omstandigheden van de dood van zanger Chuck Mosley. Volgens de verklaring van de familie was de zanger gestorven aan de gevolgen van zijn verslaving. "Nadat hij een lange periode nuchter was heeft Charles Henry Mosley het leven gelaten aan zijn verslaving", klonk het vlak na zijn dood. "We delen de reden van zijn heengaan, in de hoop dat het kan dienen als een waarschuwing of wake-up call voor anderen die worstelen met nuchter worden."

Overdosis

Volgens de politie is de zanger echter overleden aan een "overdosis". Het Lichaam van Mosley werd donderdag gevonden in zijn huis in Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio. Het levenloze lichaam van de zanger werd net voor 20.00 uur in de woonkamer gevonden door een vriend. Volgens de politie van Cleveland werden er twee spuiten, een zak en een lepel gevonden bij Chuck. Daarop zaten restanten van een stof die in het lichaam van Chuck werd gevonden.

Mosley genoot vooral bekendheid als de frontman van de band in de jaren 1984 tot 1988. Hij was te horen op de albums We Care A Lot (1985) en Introduce Yourself (1987). Begin jaren negentig sloot hij zich aan bij de andere band Bad Brains.