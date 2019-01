Amerikaanse artiesten trotseren weer en wind op Times Square KD

01 januari 2019

17u17

Bron: ANP 0 Celebrities Ruim 1 miljoen mensen hebben in New York op Times Square het nieuwe jaar verwelkomd in de regen. Onder hen ook veel sterren zoals Christina Aguilera en Snoop Dogg.

New York begon het nieuwe jaar kletsnat. Gewapend met poncho's en regenkleding trotseerden Amerikanen en toeristen de regen op Times Square. Paraplu's waren verboden vanwege de strenge beveiliging en de angst voor aanslagen. Er waren optredens van Christina Aguilera, Sting, Bastille, Snoop Dogg, Sting en New Kids On The Block.

In New York is het sinds 1907 traditie om op Times Square een bal te laten neerdalen terwijl de laatste seconden van het jaar verstrijken. Deze jaarwisseling waren er ruim 1 miljoen mensen aanwezig bij het laten vallen van de kristallen bal.