Amerikaans gerecht schiet in actie na documentaire over R. Kelly TK

09 januari 2019

09u02

Bron: Belga 0 Celebrities Het Amerikaanse gerecht onderneemt opnieuw actie tegen R. Kelly na de uitzending van een belastende documentaire over de zanger. Het openbaar ministerie wil de beschuldigingen van pedofilie en seksuele agressie onderzoeken.

De procureur van Cook County, in de staat Illinois (waar R. Kelly's thuisstad Chicago onder valt) , hield dinsdag een persconferentie om een oproep te doen naar getuigen. "Alsjeblieft, neem contact met ons op", zei procureur Kim Foxx. "We kunnen geen onderzoek voeren naar die beschuldigingen zonder medewerking van slachtoffers en getuigen."

In de documentaire 'Surviving R. Kelly', die zes uur lang is en afgelopen week uitgezonden werd op kabelzender Lifetime, beschuldigen verschillende vrouwen de zanger ervan dat hij seksuele relaties had met meisjes van jonger dan zestien jaar toen hij zelf meerderjarig was. Andere getuigen zeggen dat Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger echt heet, zich omringd heeft met vrouwen van wie hij seksslaven heeft gemaakt en die vandaag volledig geïsoleerd zijn van hun omgeving.

Procureur Foxx zei dinsdag dat de beschuldigingen "zeer, zeer onrustwekkend" zijn. Ze zei ook in contact te staan met twee families van jonge meisjes die op dit moment in de greep van R. Kelly zouden zijn.

Ook onderzoek in Georgia

In Georgia, waar R. Kelly ook een huis heeft, berichten verschillende lokale media dat de procureur van Fulton County, waar Atlanta onder valt, een onderzoek heeft geopend. Een woordvoerder weigerde echter alle commentaar.

Een advocaat van de familie van een van de vrouwen die in de documentaire wordt genoemd, Jocelyn Savage, zei dinsdag aan verschillende lokale media dat het openbaar ministerie met haar contact heeft opgenomen over R. Kelly.

De eerste publieke beschuldigingen tegen Kelly dateren al van een twintigtal jaar geleden. De zanger en producer van 52 jaar, bekend van zijn hit 'I believe I can fly', werd in verdenking gesteld in 2002 omdat hij gefilmd had hoe hij seks had met een meisje van veertien. Hij werd daarvoor in 2008 vrijgesproken.

R. Kelly heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de documentaire.