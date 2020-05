Ambras om een liftknopje en een compleet absurd eisenpakket: bodyguard Kanye West klapt uit de biecht SDE

18 mei 2020

16u47

Kanye West (42) is enorm veeleisend, humeurig en zelfs kinderachtig. Dat is toch hoe zijn voormalige bodyguard, Steve Stanulis, hem beschrijft in de podcast 'Hollywood Raw'.

Tot 2016 was Steve Stanulis, een voormalige agent en Chippendale-danser, verantwoordelijk voor de veiligheid van Kanye West en z'n vrouw, Kim Kardashian. Geen eenvoudige opdracht, als we de bodyguard mogen geloven. In de podcast ‘Hollywood Raw’ beschrijft Steve zijn voormalige werkgever namelijk als de hardste werker waar hij ooit mee samenwerkte, maar ook de meest humeurige en veeleisende celebrity. Daarnaast zou de rapper ook erg slecht zijn in het geven van fooien.

Liftknopje

Al bij hun eerste ontmoeting zat het er bovenarms op tussen de twee heren. “Het was fashion week", herinnert Steve zich. “Ik zou hem ontmoeten in z'n studio. Toen hij daar aankwam, gingen we de lift binnen. Hij zei: ‘Ga je niet op het knopje drukken voor de juiste verdieping?’ Ik antwoordde daarop: ‘Ik heb geen idee naar welke verdieping we moeten, het is m'n eerste dag.’" Niet het juiste antwoord volgens Kanye, die meteen in woede uitbarstte. “Bedoel je dat je niet op voorhand hebt gebeld om te weten te komen naar waar ik moet?”, raasde hij. Maar spierbundel Steve liet zich niet doen en antwoordde ontkennend. “Hij bleef maar razen. Ik zei: ‘Kijk, er zijn drie opties hier. Eén: je kan me vertellen op welke knop ik moet drukken, en dan weet ik dat vanaf nu. Twee: jíj kan op de knop drukken, en dan zie ik zo om welke knop het gaat. Of drie: je kan hier de hele dag blijven om me te vertellen hoe waardevol je tijd is, maar dan gaan we nergens heen.’ Dat was onze eerste woordenwisseling. Hij koos voor de eerste optie." Kinderachtig, vindt Steve, al was het ook geen eenmalig gedrag. “Hij is zo ongelofelijk koppig: er valt niet met hem te praten. Dit gebeurde verschillende keren. Ik gaf hem de drie opties, en hij koos altijd voor de eerste.”

Paparazzi

Maar het divagedrag van Kanye had ook gevolgen voor de manier waarop Steve z'n job uitoefende. Zo eiste de rapper dat zijn bodyguards ten alle tijden tien stappen achter hem zouden lopen. Wanneer je iemand moet beschermen, is dat niet de meest ideale situatie. “Ik weet niet wie iedereen is", zegt Steve daar dan ook over. “Als ik iemand niet herken, weet ik ook niet wat z'n bedoelingen zijn. Dus technisch gezien moet ik voor je lopen, om ervoor te zorgen dat je oké bent.” Maar Kanye had andere prioriteiten. “Hij werd kwaad omdat ik in beeld liep. Komaan, serieus? Hij was bezorgd dat ik in beeld zou lopen van een filmpje van TMZ of Daily Mail. In plaats van ‘dank je’ te zeggen, werd hij kwaad.”

Kanye’s voorliefde voor de media was ook op andere momenten voelbaar, zegt Steve. “Het kan echt niet dat ze de paparazzi niet op voorhand bellen. Het kan echt niet dat elke keer wanneer ze vertrekken, al die mensen dat gewoon weten. Iemand belt hen sowieso op voorhand op. Dat is mijn mening." Of het Kanye en Kim zelf zijn die bellen, wil Steve echter niet met zoveel woorden zeggen. “Ik zeg alleen dat het erg toevallig is dat waar zij gaan, er altijd paparazzi is. Misschien zijn die fotografen gewoon beter dan ik denk dat ze zijn, natuurlijk.”

Nooit meer samenwerken

Twee weken na dat eerste contact in de lift, werd Steve alweer ontslagen door Kanye. De reden? Hij zou volgens de rapper te vaak contact hebben gehad met Kim Kardashian, die hij “erg aardig” noemt. Al bij al is de spierbundel dan ook teleurgesteld in z’n voormalige werkgever. “We hoeven geen beste vrienden te zijn. Maar als ik hier ben om je te beschermen - als er iets gebeurt en ik gewond raak of als je van me verwacht dat ik voor je ga springen - dan moet er toch een zekere mate van respect zijn. Je kan niet neerkijken op die jongens. Want je weet dat zij de eersten zijn die je nodig hebt wanneer er iets gebeurt.” Hij is dan ook niet van plan om ooit nog voor Kanye te werken, antwoordt hij desgevraagd. “Jullie weten het antwoord daarop", lachte hij.

Steve voegde er wel aan toe dat niet alle beroemdheden zoals Kanye zijn. Zo is Leonardo DiCaprio veruit de leukste beroemdheid, is Tobey Maguire de vriendelijkste en kun je Robert Downey Jr. beschouwen als het grootste feestbeest.

