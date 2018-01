Amber Rose ondergaat borstverkleining: "Ik ben erg bang om onder het mes te gaan" MVO

14u03 0 EPA Amber Rose Celebrities Actrice Amber Rose (34) ondergaat vandaag, woensdag 17 januari, een borstverkleining. Dat liet ze weten via haar Instagram Stories.

"Ik ben erg bang om onder het mes te gaan," bekent ze. "Maar tegelijkertijd ben ik ook erg blij dat het eindelijk zover is. Ik heb er vertrouwen in dat de dokters goed voor me zullen zorgen."

Op Instagram postte ze een filmpje waarin haar dokter uitlegt waarom haar borsten onder handen worden genomen. "Wanneer heb je voor de laatste keer spaghettibandjes kunnen dragen?" vraagt hij wanneer Rose vertelt dat ze uitkijkt naar de dunne bandjes. "Enorm lang geleden," verklaart ze. "Volgens mij was ik toen tien jaar."

De borstverkleining komt er omdat de actrice pijn lijdt. "Mijn borsten zijn echt verschrikkelijk zwaar en ik heb constant rugpijn. Leuke t-shirtjes kan ik niet dragen zonder een lelijke oma-bh eronder. Ik kijk echt uit naar de verandering."

Een foto die is geplaatst door Amber Rose (@amberrose) op 17 jan 2018 om 13:39 CET