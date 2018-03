Amber Rose en rapper 21 Savage zijn uit elkaar, maar toch: "Ik voel me nog geen vrijgezel" MVO

24 maart 2018

11u39 0 Celebrities Amber Rose en rapper 21 Savage zijn pas uit elkaar. Amber beschouwt zich echter nog niet als vrijgezel, vertelde ze in het radioprogramma Big Boy's Neighborhood.

Op de vraag of ze single is, antwoordde het 34-jarige model dat ze zichzelf nog niet als vrijgezel wil bestempelen omdat ze nog steeds verliefd is op de rapper. Ze denkt nog elke dag aan hem, vertelde ze. "Voor mij betekent vrijgezel dat ik de behoefte heb om erop uit te gaan om iemand anders te vinden. Dat is niet het geval. Mijn hart is nog bij hem. Hopelijk komen we er samen uit en anders blijven we hopelijk vrienden."

Al een aantal weken deden geruchten de ronde dat de relatie van Amber Rose en 21 Savage over is. De 25-jarige rapper en het model waren sinds juni vorig jaar samen. Over de reden voor de breuk zei Amber Rose: "Een relatie is moeilijk en beroemd zijn en een relatie onderhouden is nog moeilijker."

Het glamourmodel heeft een zoon uit haar eerdere relatie met rapper Wiz Khalifa.