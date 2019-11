Amber Heard wil dat ex-man Johnny Depp zijn mentale gezondheid laat onderzoeken SDE

Dat de liefde tussen Amber Heard (33) en ex-man Johnny Depp (56) ver zoek is, wordt met elke nieuwe actie steeds duidelijker. Nu heeft de actrice een verzoek ingediend bij de rechtbank om de mentale gezondheid van haar ex te laten onderzoeken. Dat schrijft The Blast.

Amber Heard vraagt van de rechtbank dat iemand die gespecialiseerd is in mentale gezondheid een IME uitvoert - een Independent Mental Evaluation of Onafhankelijke mentale evaluatie. De actrice is er namelijk van overtuigd dat Johnny’s vermeende drug-, alcohol- en medicatiegebruik ertoe heeft bijgedragen dat hij haar zou hebben mishandeld. “Johnny’s relatie met de realiteit schommelt al naargelang zijn omgang met drugs en alcohol", staat er in de rechtbankdocumenten te lezen. “Net zoals Johnny’s paranoia, waanideeën en agressie tijdens onze relatie zijn toegenomen, zo is ook mijn bewustzijn van zijn voortdurende druggebruik toegenomen.”

Geen goede reden

De vraag van Amber is waarschijnlijk een reactie op de rechtszaak wegens smaad die Johnny vorig jaar tegen haar aanspande. De acteur vond het niet kunnen dat ze een essay schreef waarin ze vertelde het slachtoffer van huiselijk geweld te zijn - hoewel ze nergens zijn naam noemde. Ondertussen heeft Johnny’s advocaat al gereageerd op Ambers nieuwste verzoek. “Dit is een zaak rond smaad waarin meneer Depp niet verklaart dat hij aan enige geestelijke stoornis of aandoening leidt. Daarom is meneer Depps mentale toestand ook niet ‘in controverse’ of is er ook geen goede reden in de wet die vraagt om een IME. Het is een absurde gedachte dat een IME nu een licht zou doen schijnen over meneer Depps mentale toestand ten tijde van mevrouw Heards frauduleuze misbruikbewering in 2016. Mevrouw Heards probeert het pad van ‘victim blaming’ te bewandelen onder het voorwendsel van mentale gezondheid.”