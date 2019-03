Amber Heard vindt opnieuw de liefde bij Argentijnse regisseur MVO

21 maart 2019

10u58

Bron: TMZ 0 Celebrities Amber Heard (32), de ex-vrouw van Johnny Depp, heeft opnieuw de liefde gevonden bij Andy Muschietti (45), een Argentijnse regisseur. De twee werden in een innige omhelzing gespot door TMZ.

Muschietti is bekend als de regisseur van ‘It’, de remake van de bekende film die gebaseerd werd op een horror-roman van Stephen King. Amber en Andy werden ‘s ochtends gespot in de buurt van Andy’s woning. Volgens medewerkers van TMZ zou dat kunnen betekenen dat ze die nacht bij hem was blijven slapen.

Heard is nog steeds betrokken in een heftige moddergooipartij met haar ex, Johnny Depp. Zij beschuldigde hem van huiselijk geweld, maar volgens Depp was het net andersom. De laatste ontwikkeling in hun strijd is dat Johnny klacht tegen haar indiende wegens geweld, met verschillende beveiligingsvideo’s als bewijsmateriaal.

