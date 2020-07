Amber Heard scheert hoge toppen met gehaaid team van advocaten: “Ze noemen hen ‘Ambers Avengers’” MVO

Bron: Page Six 1 Celebrities Hoewel het Johnny Depp (57) is die een rechtszaak voert tegen de Britse krant The Sun, lijkt het vooral zijn ex-vrouw Amber Heard (34) te zijn die aan het winnen is. Ze heeft dan ook twee van de scherpste juridische geesten van Groot-Brittannië aan haar zijde.

Aan de ene kant staat Sasha Wass (62), een vrouw met 38 jaar ervaring en een reputatie als ‘juridische rottweiler’. High profile-zaken zoals deze zijn haar niet vreemd, want ze slaagde er ook al in om onder andere muzikant Rolf Harris te laten veroordelen voor seksueel misbruik. Wass werd ingehuurd door The Sun, en moet de verdediging aangaan tegen de beschuldigingen van Depp. Hij beweert dat de krant hem onterecht een ‘vrouwenmishandelaar' noemde, Wess moet dat weerleggen. Geen wonder dat ze de laatste tijd enkel nog gezien wordt in het gezelschap van Amber.

Aan de andere kant is er Jennifer Robinson (39), die naast Heard ook Wikileaks-klokkenluider Julian Assange verdedigde. Robinson is een goede vriendin - en uiteraard ook de advocaat - van de Clooneys, en begeeft zich vaak in celebrity-kringen. “Ik wist binnen welgeteld vier seconden na onze eerste ontmoeting dat ik met de slimste vrouw in de kamer aan het praten was”, aldus Amal Clooney over Robinson. “Haar inzicht in gevoelige politieke zaken is indrukwekkend.” Jennifer maakte bovendien een opvallend statement door Ambers hand vast te houden tijdens hun wandeling naar de rechtszaal. Een teken dat ze rotsvast in haar gelooft.

Goede sfeer

“Ze zijn heel dicht bij de zaak betrokken”, aldus een insider. “Ze kussen, knuffelen, gaan samen cocktails drinken en verblijven in dure hotelkamers. Ze zijn zeker van hun zaak en de sfeer zit goed.” Beide advocates staan erom bekend dat ze hun getuigen op een agressieve manier verhoren. Effectief, zo blijkt, want ze kregen Johnny Depp zover dat hij voor het eerst toegaf dat hij Amber wel degelijk een kopstoot verkocht. Bovendien bekende hij ook dat hij de zus van Amber heeft geduwd. “Uit zelfverdediging”, klonk het. Maar het verhaal van de acteur - waarin Amber de enige schuldige is - wordt zo wel veel minder geloofwaardig.

Ook al diende hij zelf klacht in, het blijkt uiteindelijk Johnny te zijn die de zwaarste klappen incasseert. “Als het zo verdergaat kan hij zijn carrière vergeten”, aldus een getuige binnen de rechtbank. “Sasha en Jennifer worden nu al ‘Ambers Avengers’ genoemd. Ze hebben maar één doel: winnen. Voor minder doen ze het niet.”

