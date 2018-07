Amber Heard pikt alweer een bekende ex in KDL

10 juli 2018

11u51 0 Celebrities Amber Heard (32) lijkt er een sport van te maken mannen en exen van andere celebs in te pikken. De actrice vormt nu een koppel met Vito Schnabel (31) , de ex-vriend van model en presentatrice Heidi Klum (45).

Amber en Vito werden al eens gespot toen ze samen genoten van een etentje in een New Yorks restaurant. Volgens getuigen werd er toen ook 'innig gekust', maar nu bevestigen de twee dus dat ze een relatie hebben. De tortelduifjes verschenen hand in hand op Wimbledon.

Het is niet de eerste keer dat Amber voor de charmes van een ex van een collega-celeb valt. Nadat Johnny Depp en zijn vriendin Vanessa Paradis hun relatie voor bekeken hielden, stond Amber Heard al snel klaar om de nieuwe mevrouw Depp te worden. In februari 2015 stapten de twee in het opperste geheim in het huwelijksbootje, maar een dik jaar later vroeg Amber de scheiding al aan wegens 'onverzoenbare meningsverschillen'. Een jaar later begon Amber een relatie met ingenieur Elon Musk, die toen net gescheiden was van de Britse actrice Talulah Riley.