Amber Heard noemt Johnny Depp ziekelijk jaloers: "Hij dacht continu dat ik affaires had"

21 juli 2020

10u45

21 juli 2020

Leonardo DiCaprio (45), Channing Tatum (40), James Franco (42): het lijstje mannen waarmee Amber Heard (34) een vermeende affaire had tijdens haar huwelijk met Jonny Depp (57) is lang. "Hij was ziekelijk jaloers. Hij dacht voortdurend dat ik hem bedroog", vertelde Amber aan de rechter maandag.

Tijdens de derde week van het proces tussen Johnny Depp en de tabloid The Sun zijn alle ogen gericht op Amber Heard. Zij beschuldigde de acteur van fysiek geweld - vandaar dat de krant Depp “vrouwenmepper” noemde in een artikel. Terwijl de ‘Pirates of the Caribbean’-ster z'n versie van de feiten al uit de doeken mocht doen - en verschillende ex-werknemers in z'n voordeel pleitten - is het nu de beurt aan Amber om haar ervaringen te delen. En het beeld dat ze van Depp ophing tijdens de eerste dag van haar getuigenverhoor was niet mals. Zo vertelde ze dat Johnny haar verschillende keren probeerde te doden en haar onder verdoving hield.

Pompoenhoofd

Amber deed ook een boekje open over het jaloerse gedrag van haar ex-man. “In iedere acteur met wie ik samenwerkte zag hij een gevaar”, vertelde de ‘Aquaman’-actrice. “Zelfs als ik alleen maar een auditie voor een film deed, dacht hij dat ik aanpapte met m’n tegenspeler. Hij vermoedde dat ik affaires had met onder meer Leonardo DiCaprio, Liam Hemsworth, Kevin Costner, Billy Bob Thornton, Channing Tatum, James Franco en Kelly Gardner. Zeker als hij dronken of high was, begon hij volledig te flippen. Hij begon dan ook allerlei denigrerende bijnamen te geven aan mijn zogezegde minnaars. Leonardo was bijvoorbeeld 'pompoenhoofd' en Channing was 'aardappelhoofd’.” De woordvoerder van Tatum liet in elk geval snel weten dat er van een affaire geen sprake was: "Dit is complete onzin en pertinent niet waar."

Volgens Heard is haar ex-man “enorm controlerend en vertoont hij isolerend gedrag”. “Hij zag me als z'n bezit. Als ik seksscènes moest opnemen, werd hij gek. Hij kon het niet verdragen om op beeld te zien hoe andere mannen intiem met me omgingen. Elk jaar verdiende ik minder omdat ik opdrachten moest weigeren door de jaloezie van Johnny. Hij vroeg achter m’n rug de scripts op om er zeker van te zijn dat er niet te veel romantische scènes aan bod zouden komen. Z’n eisen werden elk jaar strenger. Hij maakte ook gemene opmerkingen als ik jurken droeg met diepe uitsnijdingen. ‘Mijn vrouw loopt niet gekleed als een hoer’, riep hij dan. Of nog erger: ‘Zo vraag je erom om verkracht te worden.’ Op den duur droeg ik zo’n outfits niet meer. Het was het psychologisch en verbaal geweld niet langer waard.”

