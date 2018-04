Amber Heard maakt scheidingsmiljoenen van Johnny Depp over aan kinderziekenhuis MVO

10 april 2018

06u40 0 Celebrities Amber Heard heeft haar belofte ingelost en een flink bedrag overgemaakt aan het kinderziekenhuis van Los Angeles. Het geld komt uit de schikking die ze met Johnny Depp trof rond hun scheiding in 2016.

Uit papieren die TMZ in handen heeft, blijkt dat Amber is opgenomen in een lijstje met 'eredonateurs' van het ziekenhuis, mensen die afgelopen jaar tussen de 1 en 5 miljoen dollar hebben geschonken.

Amber beloofde twee jaar geleden de 7 miljoen die ze kreeg van Johnny te doneren aan twee goede doelen: het kinderziekenhuis waar ze zich al langer voor inzet en mensenrechtenorganisatie ACLU. Bij die laatste organisatie zou het geld gaan naar projecten voor vrouwelijke slachtoffers van geweld. Amber beschuldigde Johnny van huiselijk geweld tijdens hun huwelijk, dat iets meer dan een jaar duurde.

Na de toezegging duurde het even voordat de schenkingen daadwerkelijk binnenkwamen. Volgens TMZ was dat omdat de partijen steggelden over wie het belastingvoordeel dat de donaties opleveren mocht opstrijken.